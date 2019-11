Lomepal veut faire une pause dans sa carrière !

À la fin de l'année il s'en ira.

"Amina", la réédition de son deuxième album studio "Jeannine", est sorti le 25 octobre dernier. D'ailleurs, il a atteint le triple disque de platine grâce à cette réédition. C'est donc avec ce projet qu'Antoine va tirer sa révérence pour une période indéterminée...

Il l'a lui-même déclaré chez Mouv' : "Il me faut le temps de digérer une nouvelle vie. J’arrive à un stade où je n’ai plus du tout rien d’intéressant à raconter que je n’aurais pas déjà dit. C’est vraiment là mon dernier morceau pour un moment."

On comprend donc que Lomepal ne part pas définitivement mais bien qu'il sente le besoin de s'écarter un peu des projecteurs pour revenir plus fort. De plus, si on analyse ses mots, il semblerait que le rappeur ait surtout besoin de trouver de l'inspiration afin de créer à nouveau.

Lomepal est attendu à l'AccorHotel Arena de Paris les 16 et 17 novembre par ses fans et continuera sa tournée en France et à l'étranger. Le dernier concert aura lieu à Genève le 5 décembre prochain. On peut donc supposer que cette pause dans la carrière du rappeur prendra effet après cette date.

Cependant, il se pourrait que Lomepal ne passe pas des vacances très calmes...En effet, le rappeur de 27 ans a publié une photo de lui nu sur une moto via son compte Instagram que le Duc de Boulogne a commenté : "La prochaine fois, fais du vélo sans selle directement comme ça c’est plié." Lomepal a pris cette attaque à la rigolade et a répondu en story : "Aie ça m'a l'air cuit pour le feat."

Alors feat ou pas feat après la pause de Lomepal ?