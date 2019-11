Notre top 10 des plus gros clashs de rappeurs américains !

Voici les meilleurs embrouilles du rap US...

Ils nous ont fait marrer, ils nous ont énervé, on a aimé prendre parti pour l'un ou l'autre. Les rappeurs américains passent leur vie à s'embrouiller pour de multiples raisons : argent, relations amoureuses, secrets mal gardés, projets musicaux foirés... Retour sur toutes les plus grosses embrouilles du rap game américain !

Le clash qui vous a fait le plus marrer c'est sans doute celui-ci : Nicki Minaj et Cardi B !

Anciennement bonnes copines, Nicki Minaj aurait clashé Cardi B derrière son dos. Elle aurait critiqué son rôle de mère et ses mauvaises manières. La nouvelle reine du rap américain n'aurait pas apprécié ses médisantes et aurait tenté de la frapper lors d'une soirée à la Fashion Week de New York. Grâce aux gardes du corps de Nicki, Bardi n'a pas réussi à l'atteindre. Mais elle aura quand même réussi à lui balancer sa paire de Louboutin !

L'un des gros clashs les plus mémorables c'est bien celui-ci : Drake et Chris Brown.

Les deux rappeurs ont une ex en commun : la "canonissime" Rihanna. Ils ont toujours eu des sentiments pour elle alors quand Drake et Chris Brown se sont croisés en club ça a été la catastrophe. Chris Brown aurait provoqué Drake de manière très insultante et vulgaire. Les deux rappeurs et leurs potes se sont battus violemment. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Chris Brown avait même cassé une bouteille de verre sur la tête de Drake ! Depuis l'eau a coulé sous les ponts, les deux prodiges se sont réconciliés l'année passée sur le titre planétaire "No Guidance".

Un clash pour le trône : Nas & Jay-Z !

A la mort de Biggie, le trône du rap américain peinait à se trouver un nouveau roi. Le rappeur, Nas avait déjà de grosses qualités artistiques pour entretenir le royaume du rap game américain. Jay-Z était fan de Nas, il s'en inspirait énormément. Admiratif, il lui aurait proposé un featuring. Le jour du rendez-vous en studio, Nas n'est jamais venu. Dès lors, une rivalité musicale s'est creusée entre les deux rappeurs pendant plusieurs années...

Mais cela semble être résolu depuis peu puisqu'à la réouverture salle new-yorkaise mythique, les deux rappeurs ont performé ensemble sur un classique de Nas, "The World Is yours".

Le clash incroyable entre Drake / Pusha T / Kanye West sur Twitter !

Une grosse embrouille avait éclaté sur les réseaux sociaux l'année passée. Le rappeur canadien, Drake aurait un enfant caché . Il aurait confié son grand secret à son ami, Pusha T. Mais voilà, Pusha T ne sait manifestement pas retenir sa langue et la nouvelle s'est répendue jusqu'aux oreilles de Kanye West. Cette information a été balancé sur le réseau social, Twitter. Drake en colère, a commandé des dossiers sur Pusha T, il s'est violemment clashé avec Kanye West. Le rappeur canadien les a même attaqué en justice.

Depuis la conversion au christianisme de Kanye West, le rappeur a confié à James Corden qu'il souhaitait se réconcilier avec Drake. Il aurait déposé son numéro de téléphone dans sa boite aux lettres. Il attend toujours une réponse.

50 Cent se clashe avec beaucoup d'artistes : Ja Rule, The Game, Busta Rhymes et même avec Michael Jackson après sa mort ! Mais c'est le clash 50 Cent/Rick Ross qui retient notre attention !

Les deux gros rappeurs 50 Cent & Rick Ross se haissent ! Et bien sur, c'est Fifty qui a lancé les hostilités. Ce dernier a fait les beaux jours du rap américain donc il n'a plus rien à prouver... A part sa série "Power" et ses clashs, peu de choses font vivre le rappeur ! D'où ses provocations parfois ahurissantes ! Il y a quelque temps, il avait attaqué Rick Ross en justice parce qu'il le suspectait de lui avoir volé la "prod" du son "In Da Club". Et depuis cette altercation juridique, Fifty ne cesse de le provoquer médiatiquement. La dernière en date : en interview dans une radio américaine, les animateurs lui ont demandé si il y avait une chose de positive à retenir dans la carrière de Ross, Fifty a répondu très sèchement "non". Autant vous dire que ces deux-là ne sont pas prêt de se réconcilier...

L'un des clashs qui restera certainement dans les anales : 50 Cent / Kanye West !

On se rappelle tous du clash du 11 septembre 2007. A l'époque, 50 Cent et Kanye West étaient rivaux. Les deux rappeurs sortaient leur nouvel album à quelques semaines d'intervalles. En grand provocateur, 50 Cent avait balancé cette phrase mythique : "Si Kanye West vend plus de disques que moi le 11 septembre, j'arrête la musique. J'écrirai et je travaillerai avec des artistes mais je ne sortirai plus d'album solo". Le résultat est unanime : Kanye vend plus de Fifty. Et devinez quoi ? 50 Cent n'a pas tenu sa promesse !

Et si on parlait d'un clash classique ? Tupac et The Notorious B.I.G !

Rivalité entre l'Est ou l'Ouest ! Amis en début de carrière, la rivalité musicale s'est installée peu à peu entre ces deux gros noms mythiques du rap américain... Leur lien se casse lorsque 2Pac se fait tirer dessus plusieurs fois (il a survécu à sa première agression). Le rappeur se met en colère et blâme celui qu'on appelait "Big Poppa" après qu'il ait balancé un nouveau son où il confesse indirectement être le responsable. Les deux rappeurs se clashent violemment par rap interposé. Le son "Hit'Em", un classique de 2Pac, est un titre totalement destiné à son ennemi. Il confesse même avoir couché avec sa femme ! Et la suite vous la connaissez... Quelques semaines après, Tupac se fait tirer dessus et décède juste après. The Notorious B.I.G se fait également assassiner peu de temps après. Gros clash qui a malheureusement mal fini pour ces deux pères du rap américain.

L'un des clash les plus violents du rap américain : Gucci Mane et Jeezy !

La relation entre les deux rappeurs avait pourtant bien commencé... Mais ils ne se seraient pas entendus sur un morceau dans lequel ils ont collaboré à deux au point que Jeezy avait proposé 10 000 dollars à celui qui arriverait à lui ramener la chaîne de Gucci Mane. Là, l'embrouille a commencé à prendre de l'ampleur... Des gens ont essayé de récupérer sa chaîne mais tout ne se passe pas comme prévu. Cette agression tourne mal et Gucci finit par assassiner l'un des potes de Jeezy venu lui voler son bijou. Les deux rappeurs continuent leur clash entre les interviews et les sons aux punchlines hardcores comme ce son de Gucci Mane, "Truth".

Le clash qui a fait trembler les US l'année passée : Machine Gun Kelly et son taulier, Eminem !

A la base, MGK est un fan assumé d'Eminem. Quand il n'était pas encore vraiment connu, le rappeur avait balancé sur Twitter que la fille d'Eminem est "bonne mais respectueusement" parce qu'elle reste la fille du roi du rap. De petites tensions qui se sont accentuées quand MGK s'est mis à provoquer Eminem dans ses sons pour faire un peu le buzz. Chose que le Slim Shady n'a absolument pas apprécié ! Pendant plusieurs mois, les deux rappeurs se clashaient par morceaux interférés.

Eminem avait confié dans une interview que le rappeur MGK avait ouvert les hostilités pour attirer sa lumière sur lui. La preuve : les deux rappeurs ne sont pas vraiment fâchés pour autant. Mais encore aujourd'hui, ils s'envoient des petites piques par ci par là...

Et on ne peut pas clôturer ce tour des meilleurs clashs américains sans parler du sujet qui a fait trembler les US cette année : le procès 6ix9ine ! Le rappeur s'est fait pas mal d'ennemis dans le monde du rap... dont YG et Snoop Dogg, entre autres !

Le rap a certains codes : les "balances" sont très mal perçues c'est la raison pour laquelle YG a écrit un son plein d'insultes sur 9ine sans le citer. Depuis que Tekashi a fait le choix de coopérer avec la justice, beaucoup de rappeurs lui ont tourné le dos, le premier : Snoop Dogg. Le rappeur from California, a plusieurs fois taclé 9ine sur les réseaux sociaux en disant qu'ils trouvaient sa décision honteuse, qu'un vrai rappeur ne trahit pas son gang. Aussi, Snoop Dogg a pas mal tourné le rappeur coloré en dérision sur Twitter et Instagam. D'ailleurs, une source proche de 6ix9ine aurait annoncé que du haut de sa cellule, il serait parfaitement au courant de ce qu'on dit sur lui, sur les réseaux sociaux et de l'acharnement des rappeurs à son égard. Et il y répond : "Je m'en fous, c'est tous des jaloux". Un clash qui risque d'exploser à sa sortie de prison en décembre prochain...