Kodak Black : son DJ parle de sa bagarre en prison !

DJ Showtime, partenaire de longue date de Kodak Black, est revenu sur la bagarre du rappeur en prison.

Kodak Black a une vie un peu remuante, et ça n'est rien de le dire : plusieurs allers-retours en prison et démêlés avec la police, mais aussi avec les filles, et évidemment, une discographie hyper solide qui l'a porté au sommet du mumble rap, ce rap marmonné qui peut être parfois si efficace. Un excellent rappeur avec de très bon textes, contrairement à ce que laisserait penser son allure assez bizarre et son style nonchalant, dans lesquels il parle de l'emprise du ghetto sur son esprit, l'absence de père, et tout un tas de choses qui font que les noirs-américains se sont immédiatement reconnus en lui.

Mais cette place de star, il ne l'a pas vécue hyper bien, et a continué à déconner. En effet, le 11 mai 2019, Kodak Black était arrêté en possession d'armes à feu, pour avoir mentit sur plusieurs formulaires fédéraux, afin d'acheter des armes. Armes qui auraient servi lors d'une fusillade. Et la semaine dernière, fin octobre, on apprenait qu'il était impliqué dans une grosse bagarre en prison, durant laquelle un surveillant a été blessé. Une annonce qu tombe mal, à quelques jours de son procès, qui a lieu le 13 novembre prochain, et pendant lequel il risquera 8 ans et demi de prison.

Son DJ, DJ Showtime, a pris la parole au sujet de cette bagarre, qui tombe pile au mauvais moment, comme par hasard : "Vous savez tous que je n'ai aps communiqué sur la situation de Kodak, mais je vais vous dire ça.C'est assez fou de voir que Kodak s'entendait bien avec les FEDs et restait dans le droit chemin, mais que 2 semaines avant son procès, on le retrouve impliqué dans une bagarre en prison. Je ne suis pas le gars le plus intelligent du monde, mais je sais que 2 + 2 font 4. Pour que Kodak prenne ce type de risque, c'est que vous deviez vraiment le chercher. Je sais que vous essayez de le mettre dans la merde, mais vous ne pourrez pas arrêter ce que Dieu a prévu pour lui. Libérez KungFuKodak" !

Voila donc de quoi il en retourne selon le DJ. On espère que les juges auront le même avis que lui sur la question, mais vu le casier de Kodak Black, cette affaire semble bien mal partie...