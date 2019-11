Nicki Minaj défend son mari accusé de viol.

La rappeuse Nicki Minaj met les choses au clair concernant ces accusations de viol contre son mari.

Alors que le flou persiste sur le futur de la carrière de Nicki Minaj, qui avait annoncé sa retraite prochaine avant de plus ou moins se rétracter (un classique des rappeurs US en manque de force), une autre affaire vient toucher la chanteuse d'assez près. On ne sait pas si vous aviez suivi, mais la belle est désormais une femme mariée depuis quelques semaines, à peine. L'heureux élu s'appelle Kenneth Petty, et en ce moment, l'élu n'est pas si heureux que ça, puisqu'il doit faire face à une vieille affaire de viol qui remontent à la surface depuis sa nouvelle surexposition médiatique.

En effet, en 1994, Petty a été accusé d'avoir violé une fille de 16 ans, sous la menace d'une arme, alors que lui-même en avait 15 à l'époque. Il a fait 4 ans de prison pour ce crime, avant d'être à nouveau condamné pour un meurtre en 2006 et relâché en 2013. Et pour défendre son nouveau mari, contre toutes ces affaires qui sont ressorties dans les médias, Nicki a pris la parole dans sa propre émission, "Queen Radio", en affirmant que "la plaignante avait écrit une lettre au juge pour se rétracter, mais qu'on lui a dit qu'elle ferait 90 jours de prison si elle revenait sur ses propos".

Elle dit aussi que Kenneth Petty aurait pu à l'époque sortir sous caution contre 7 000 $, mais "quand tu vis dans le ghetto à 15 ans, tu n'as pas cette somme d'argent et ta famille non plus". Nicki Minaj entend donc bien soutenir son mari, contre cette affaire qui remonte à déjà 25 ans. Mais elle a quand même l'air d'être tombé "Love d'un voyou", et un sacré voyou...