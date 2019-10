Ninho et Soprano nous dévoilent un extrait de leur featuring !

Les deux stars du rap français Ninho et Soprano nous préparent un feat de fou, regardez la video !

Tout le monde se demande qui est le boss du rap game en France. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles, car il y a plusieurs boss, chacun dans leur domaine. Soprano en est un, sa longévité, son renouvellement, sa mega tournée et ses ventes folles en sont la preuve. Ninho en est un lui aussi, quand on voit tout ce qu'il a accompli à 23 ans, avec des records de streaming qui tombent à chaque sortie, et une manie de plier presque tout le monde partout où on l'invite. Alors forcément, l'annonce du featuring, "Musica", entre les deux mastodontes nous avait ravis.

Et on avait hâte d'entendre ce que ça allait donné. C'est désormais chose faite, puisque Ninho a dévoilé sur son Instagram un extrait vidéo où, en compagnie de Sopra, on les voit s'ambiancer en studio sur un morceau assez dansant. Des sonorités qui ont l'air toutefois un peu plus mélancoliques que ce que nous avait proposé Sopra ces dernières années, devenu plus joyeux au fil du temps. On imagine que cet extrait contient le refrain du morceau, on ne sait donc pas si les rappeurs vont rapper ou chanter pendant les couplets, ça sera la surprise !

Quoiqu'il en soit, ça sent le hit, une routine désormais pour nos deux artistes. D'autant que le feat figurera sur la réédition de l'album de Soprano, "Du Phoenix aux étoiles", qui promet à Ninho un public encore plus large que celui qu'il a déjà. On imagine que les plateformes de streaming vont s'affoler lorsque tout ça va sortir, le 8 novembre prochain !