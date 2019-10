50 Cent : Conor McGregor le défie dans l’octogone !

Cette fois, Conor McGregor veut un combat MMA avec 50 Cent !

Vous le savez, la star du MMA, Conor McGregor, n'a pas sa langue dans sa poche. Et à force de clasher tout le monde, il a commencé une embrouille avec une autre grande gueule assez célèbre : 50 Cent, au sujet de Floyd Mayweather. Tous les deux friands de clashs, et voulant prouver à tout le monde qu'on ne les cherche pas trop, sinon, on les trouve, on se doutait que cette histoire serait longue... Et on avait vu juste : 2 ans après le début de la guerre sur Internet, Conor veut plus que jamais se battre avec 50 Cent dans l'octogone. Et pour une raison assez drôle...

C'est en tout cas ce qu'il affirme, quand on lui demande qui serait son prochain adversaire rêvé : "Je suis obligé de dire 50 Cent. Pendant la période qui entourait le combat de Mayweather je l'ai utilisé comme un outil, un outil de publicité gratuit, car je savais qu'il était lié à Floyd, donc je l'ai attaqué, et il a surenchéri, et on a tous les deux capitalisé sur cette audience, donc j'étais reconnaissant. Mais après ça, il a commencé une petite gueguerre contre moi sur les réseaux sociaux où il fait des "memes" sur moi constamment".

Mc Gregor rajoute : "à chaque fois que je vais sur le net et que je vois que Fifty a posté de nouvelles conneries stupides, j'ai envie de lui dire que ce n'est qu'un vieil homme qui fait des memes sur le Web. Mais il m'a bloqué. Mais je continue à voir toutes ses conneries, je suis taggé dessus. Donc oui, j'aimerais bien me battre avec 50 Cent, donc si tu écoutes, Fifty, faisons-le"!

Une embrouille assez enfantine si on prend un peu de recul. Mais étant donné que le rappeur avait avoué que lui aussi était prêt à se battre avec McGregor, on tient peut être là notre premier octogone avec un vrai rappeur dedans !