Drake et Cardi B : remis en place par un enfant !

Drake et Cardi B ont donné des conseils à un enfant de 13 ans. Ils ont été mal reçus.

Drake et Cardi B auraient donné des conseils à un enfant de 13 ans sur Instagram. Pourquoi ? Le jeune homme passe son temps à faire des vidéos jugées très provocantes pour une personne de son âge. Pensant bien faire, les artistes lui ont fait la moral. Et ça, ce n’est pas passé…

"@lil.agss", ça vous dit quelque chose ? Non ? Et bien vous avez un train de retard. A 13 ans, ce garçon fait le buzz sur Instagram. Ces derniers jours, on ne parle que de lui.

On va vous faire une petite présentation du personnage quand même. Parce que oui, nous pouvons employer le terme "personnage". Il s’est créé une identité. Monsieur se revendique gangster dans sa bio Instagram. Il poste plein de vidéos jugées provocantes. On le voit en train de faire des doigts d’honneur à foison, comme s’il allait acheter le pain. Il adore s’afficher pendant qu’il fume aussi. Bref, plus c’est trash et "gansta", plus il kiffe, plus il publie.

Et ça, ce n’est pas passé aperçu ! Loin de là… Il n’y a pas longtemps, Drake lui aurait envoyé un message privé sur le réseau. Le message ? "Hey bonhomme arrête de fumer sur Instagram, ça va détruire ton futur et tu es trop jeune pour être influencé par ça." Mignon ! A deux doigts de l’appeler Daddy Drake. (En parlant de daddy, Drake vient de s'embrouiller vénère avec son père...).

Plus sérieusement, ça partait d’une bonne intention. Mais l’enfant ne semble pas l’avoir compris. Il a répondu au fan de NBA sa manière et a publié ses dires.

y’a un petit qui fait des lives insta où il bedave, parle de gang etc, c’est pas Drake et Cardi B lui ont envoyé des messages pour lui faire la morale il les a insulté pic.twitter.com/ibwjNe6HSV — ???? (@cestsafyo) October 24, 2019

Cardi B aussi a décidé de lui parler sur Insta. Celle qui est en colère contre ses fans français, lui a expliqué qu’il était beaucoup trop jeune pour fumer comme ça. Elle aurait pris moins de pincettes que son collègue canadien. Elle lui a envoyé : "Je n'ai pas de respect pour toi, change tes manières de faire s'il te plaît, sois un enfant et reste à une place d'enfant."

Sa réponse ? "Retourne faire du strip-tease et bouge de mes DM."



