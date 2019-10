The Game accusé de se servir de la mort de Nispey Hussle !

Les fans de rap West Coast ne sont pas tendres avec The Game...

Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le rappeur Nispey Hussle a été violemment assassiné par balles, le 31 mars 2019. Un décès qui a eu un gros impact, notamment sur la scène Rap US de Los Angeles. The Game, proche du rappeur, avec qui il avait notamment partagé la scène à plusieurs occasions, a depuis multiplié les hommages et les marques de respect envers le défunt et ses proches. Le rappeur est même allé jusqu'à nommer son nouveau label, "Prolific Records", en homage à un des tatouages de Nip' .

Un hommage qui n'a pas trop plu aux fans, qui ont rapidement accusé The Game de réutiliser le défunt à des fins commerciales. Des accusations qui se sont multipliées, obligeant The Game à publier un communiqué en story sur son compte Instagram. Il affirme, premièrement, que à aucun moment il n'a vendu d'objets ou de musiques avec le visage de Nipsey, seul The Game figure sur tout le merch' qu'il propose.

Il continue en affirmant avoir consulté le frère de Nispey, Blacc Sam, "à chaque étape de création du label, et avoir sa bénédiction pour tout ce qu'il fait pour honorer la mémoire de Nipsey et faire perdurer son héritage". Il continue : " j'ai seulement fait des choses que j'aimerais qu'on fasse pour moi, si jamais je n'étais plus là physiquement. Avant de faire des suppositions, de me juger, ou de courir sur Internet en étant négatif, envoyez moi des messages, venez face à face". Une réponse plutôt claire de la part de The Game, qui sort son prochain album en novembre 2019 !