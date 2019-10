Tyga signe un énorme deal avec Columbia Records !

Tyga vient de rajouter quelques millions de dollars de plus à son compte en banque., grâce à un deal avec le label Columbia.

Tyga, avec ses allures d'éternel rookie, a finalement une sacrée carrière dans le Rap US. Et le label Columbia Records, flairant le bon coup, a décidé que c'était le moment pour lui proposer un contrat qui s'élèverait à plusieurs millions de dollars. Adieu GOOD Music, donc. Un sacré deal, qui va obliger le rappeur à nous sortir du contenu frais très prochainement, et qui lui met la pression quant aux attentes de son label. Mais ça ne devrait poser aucun problème à Tygaman.

L'artiste de 29 ans, originaire de Californie, a toujours été assez productif depuis le début de son ascension, avec à l'époque énormément de mixtapes, puis des singles qui sont devenus incontournables, comme "Rack City" ou encore "Hookah". Mais, nominé uniquement une fois aux Grammys en 2010, il sait encore quel chemin il lui reste à parcourir pour devenir LA star.

Si on l'écoute en interview, quand il parle de son nouveau label, ce deal va dans ce sens : "ils comprennent vraiment ce qu'est une marque internationale. J'ai des fans partout dans le monde, dans des endroits où je ne suis jamais allé comme en Amérique du Sud [...]. Ils peuvent m'aider à donner à ma musique un impact plus large. Sony Music (propriétaire du label Columbia), si vous regardez ce qu'ils ont fait pour des artistes comme Pharrell, Beyonce, Adele, ou encore Lil Nas X, un de leurs nouveaux artistes qui a explosé cette année, ils ont fait beaucoup pour leur image, leur marque, de manière globale".

Tyga a donc la renommée de Beyonce comme objectif en ligne de mire. Il a bien raison, il faut être ambitieux dans la vie ! Mais pour peser comme Queen B, il va sûrement sûrement encore pas mal d'années... On lui souhaite bon courage, en on attend donc les nouvelles musiques avec impatience !