Tyler The Creator critique les choix de prods d'Eminem

Apparemment, Eminem n'est pas très bon selon Tyler...

Dans un récent épisode du podcast Broken Record du producteur légendaire Rick Rubin, Tyler The Creator a déclaré que Slim Shady n'avait pas vraiment l'oreille musicale.

"Certains entendent un beat et se disent : « Je vais crier là-dessus ! Je vais faire ça." Ils pensent plus à dire des choses cools, plutôt qu'à faire de la bonne musique...Eminem a choisi les pires beats de tous les temps.". Tyler a ensuite ajouté : "C'est son énergie et ses textes qui rendent les musiques cools."

Celui qui a cartonné avec son album "IGOR" cette année était la cible d'Eminem dans le morceau "Fall" extrait du projet "Kamikaze" sorti en août 2018. En effet, Marshall Mathers l'avait cité dans les paroles, "Tyler create nothing, I see why you called yourself a faggot, bitch". Soit, "Tyler ne crée rien du tout, je vois pourquoi tu te traites toi-même de p***, s*****".

Ces paroles jugées homophobes avaient fait polémique à l'époque, cependant Tyler avait assuré ne pas être touché par les propos d'Eminem. Il s'était notamment confié à The Guardian le mois dernier à ce propos : « Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire publiquement quelque chose à ce sujet ? Je sais quelle était l'intention. Il s'est senti sous pression parce que les gens se sont offensés pour moi. Ne vous fâchez pas pour moi. On jouait à GTA quand on a entendu ça. On l'a remise et on s'est dit : "Oh." Et ensuite, on a continué à jouer."

Pour le moment, Eminem n'a pas réagi à l'interview que Tyler The Creator a donné à Rick Rubin, mais peut-être qu'il répondra en musique pour lui prouver qu'il a tort...non ?