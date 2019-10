6ix9ine : Ses ex-collègues de gang sont condamnés à cause de lui !

Les membres des Nine Trey vont finir leurs vies en prison... Merci 6ix9ine !

Le procès concernant le jeune Tekashi 6ix9ine n'en finit pas ! Après avoir tout balancé devant la justice américaine sur les Nine Trey Gangsta Bloods, les deux anciens membres phares du gang, arrêtés en même que le rappeur, vont être officiellement emprisonnés : ils ont été reconnus coupables à l'issue du verdict.

Devenu "témoin coopérant" pour sortir plus tôt de prison, 6ix9ine a lâché de gros dossiers sur les Bloods. Rappelez-vous, il avait expliqué à la justice américaine qu'on l'avait forcé aux trafics et aux rackets (transfert d'argent, de drogues et surtout d'armes). Encore plus fou, il a avait même balancé des noms de membre actifs des Nine Trey devenant ainsi la risée du monde du rap game américain. Le rappeur d'origine sud-américaine avait donné le nom de l'un des gros parrains du gang mais aussi des noms de célébrités qui auraient activement participé aux trafics : le rappeur Trippie Redd ou encore la "queen" Cardi B. Des bombes qui s'enchaînent les unes après les autres et finalement... C'est le "Snitch9ine" (un mélange du prénom 6ix9ine et de "poucave" en anglais) qui s'en sort le mieux ! Il sera libéré courant 2020 et les autres membres vont passer de longues années en prison.

Le procès des Bloods se termine, et les membres des Nine Trey ont été reconnus coupable d'avoir enlevé 6ix9ine le 22 juillet 2018. Les deux anciens confrères de Tekashi, eux, ont plaidé non coupable face à ces accusations. Ils ont tout de même reconnu avoir eu un rôle dans les distributions illégales de drogue. Les membres des Nine Trey ont assuré par le biais de leurs avocats que les propos de 9ine étaient démesurés : ce dernier avait les mêmes fonctions et s'en servait pour produire ses albums.

Dans la mesure où les propos des Bloods s'avèrent vrais, 6ix9ine aura bien réussi son coup ! Profitant ainsi de la confiance des Bloods pour mieux les trahir, le rappeur le plus coloré du game devrait revenir dans le monde du rap jeu américain très prochainement...