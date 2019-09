The Game : "Je suis triste pour 6ix9ine"!

Enfin un rappeur qui défend Tekashi 69...

La tête de Turc des US c'est lui : Tekashi 6ix9ine. Après le fameux procès face son ex-gang, les Nine Trey Gangsta Bloods, le rappeur de 23 ans est devenu la risée du rap game américain. Beaucoup d'artistes du monde urbain condamnent son comportement, d'autres comme The Game le plaignent...

S'il y a bien un sujet de conversation dans toutes les bouches en ce moment c'est bien l'affaire 6ix9ine ! Le rappeur arrêté l'année dernière avec des membres de son gang, a décidé de retourner sa veste... L'artiste de 23 ans est devenu officiellement le "témoin coopérant" de tous les procès des Bloods. Il a partagé avec les autorités fédérales et la justice américaine les dessous des trafics et rackets des Nine Trey : il est revenu sur les transferts de drogues, de marchandises coûteuses, d'argent et surtout d'armes qui sont le coeur même de ce gang. Désormais, rebaptisé "Snitch9ine" par le rappeur YG, il avait affiché de gros noms du rap jeu américain tel que Jim Jones des Dipset (qui serait un membre phare des Nine Trey) mais aussi le rappeur extravagant, Trippie Redd et la nouvelle reine du rap miss Cardi B.

Toutes ces informations communiquées par Tekashi 6ix9ine commence déjà à lui coûter beaucoup... Sa sortie de prison est prévue en début 2020, et son ex-manager, Shotti aurait déjà négocié avec des Bloods pour l'assassiner. Le rappeur le plus coloré du game a perdu toute sa crédibilité artistique... Snoop Dogg et sa "clic" le clashent violemment sur les réseaux sociaux, Meek Mill l'a dans le collimateur également... Mais un artiste a décidé de brandir le drapeau blanc... Il s'agit de The Game.

Très belle prise de conscience du rappeur de 39 ans, The Game qui est l'un des seuls artistes à défendre 6ix9ine. Il s'est exprimé cette affaire sur le site TMZ : "Je suis triste pour ce gamin. Je suis triste parce que beaucoup de jeunes se lancent dans cette m*rde et ne savent pas dans quel pétrin ils se lancent...". Il défend Tekashi 69 en expliquant qu'il était trop jeune pour comprendre dans quelle situation il s'était mise en collaborant avec les Bloods. Le rappeur from Los Angeles, California considère que c'est un manque cruel de maturité qui a conduit 9ine dans cette sombre affaire et que sa peur l'a poussé à trahir et à tout balancer... Mais nuance ! The Game pense vraiment que la justice ne devrait pas laisser Tekashi sortir de prison. Il ajoute : "Si vous avez fait le crime, vous devez en payer les conséquences. Peu importe le temps".

Point de vue plutôt intéressant venant de l'artiste The Game... Mais les dés sont jetés : 6ix9ine devrait bel et bien sortir de prison d'ici janvier (voir février) 2020. Il va sûrement changer de vie loin des Bloods et des médias grâce au statut "protection des témoins" que la justice américaine lui octroie.