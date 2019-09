New Jack City : un reboot est en préparation !

Warner Bros annonce une nouvelle version du film anthologique...

Les redémarrages de classiques cultes et de films emblématiques font partie des tendances les plus marquantes de l’industrie cinématographique au cours de la dernière décennie. C'est donc à un monstre, "New Jack City", que l'on s'intéresse cette fois-ci :

New Jack City, c'est ainsi que l'on appelle Harlem en 1992. Et New Jack City est sous la coupe de Nino Brown. Millionnaire d'une intelligence redoutable, il règne sur l'empire du crack et sur une armée de dealers. Rien ne semble devoir l'arrêter. A moins que deux flics issus des taudis n'aillent jusqu'à jouer leur vie dans ce combat. Car à New Jack City, il ne peut y avoir de victoire que dans un bain de sang.

Le studio Warner Bros a annoncé, mardi 23 septembre, qu'une nouvelle version de "New Jack City", ce film mythique centré sur le Hip-Hop dans les années 90, était en cours d'élaboration. Au casting, on y retrouvait la crème du rap du moment, à savoir Ice-T, Chris Rock, Flavor Flav, Allen Payne, ou encore Judd Nelson... et bien sûr le personnage "Nino Brown" interprété par Wesley Snipes qui a fait rêver toute une génération !

Clou du spectacle : si pour le moment aucun réalisateur n'a encore été désigné officiellement pour réaliser ce remake du long-métrage anthologique; on sait tout de même que l'acteur et réalisateur de "Snowfall", à savoir Malcolm M. Mays (neveu du fondateur du gang des Crips), fera partie de l'écriture du projet.

L'idée est ambicieuse, et le résultat promet d'être lourd. En attendant d'avoir un peu plus d'infos, on vous laisse vous remettre dans le bain avec la video ci-dessous !

- Eléonore Santoro -