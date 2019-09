DMX : vers un nouvel album chez Def Jam !

Un nouveau projet pour bientôt...

C'est lors d'une interview donnée à l’émission The Breakfast Club de la radio US Power 105 que Swizz Beatz a lâché la nouvelle, et voilà ce que l'on peut en retenir :

"Ca va être une bonne année pour lui, si Dieu veut. Je veux simplement que ça arrive, pour qu’il puisse aller là où il aurait dû se trouver.(...) Il a perdu beaucoup de temps, mais vous savez, les gens viennent toujours à ses concerts. Il fait quelque chose de différent lorsqu'il est avec eux."

Il a également confirmé qu'il etait de retour au sein du label Def Jam, label avec lequel il a connut son heure de gloire.

Sur une photo postée sur le profil Instagram de DMX, on peut lire en légende : "New music soon"... Quelque chose devrait donc ne pas tarder à arriver, et ça, c'est une bonne nouvelle !

Si l'on sait que DMX était un élément essentiel de Def Jam dans les années 90, il se pourrait bien que le rappeur remette ça et soit de retour avec un nouveau projet. Pour le moment, on ne sait pas de quoi il s'agit, aucun détails ne sont donnés, mais l'artiste s'est remis en selle depuis sa libération en janvier 2019 de la prison de Virginie-Occidentale où il a passé un an pour fraude fiscale.

Restez donc bien à l'affût, la suite devrait arriver rapidement et il n'est pas importable que l'on ait des nouvelles sur les réseaux sociaux du rappeur !