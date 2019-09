6ix9ine : après Trippie Redd, il balance Cardi B et Jim Jones !

La chérie d'Offset et Jim Jones semblent aussi impliqués dans les affaires des Bloods...

Troisième jour de procès pour le rappeur de 23 ans, Tekashi 6ix9ine qui est officiellement devenu mardi dernier (mardi 17 septembre 2019) le "témoin coopérant" du procès des Gangsta Bloods, l'un des gangs les plus dangereux de New York. 6ix9ine a déjà balancé de gros dossiers en à peine trois jours de procès... Mais là, vous allez halluciner : la rappeuse Cardi B et le capo du Dipset Jim Jones seraient également impliqués !

Vous le savez : 6ix9ine a décidé de coopérer avec les autorités fédérales. Le rappeur le plus coloré du game s'est tout d'abord confié sur ses fonctions en tant que membre actif des Gangsta Bloods. Son boulot était de rapporter de l'argent, faire des transferts de drogues et d'armes de façon totalement illégales. Tekashi 6ix9ine ajoute avoir été contraint à ces fonctions... Encore plus ouf, il a balancé que le rappeur Trippie Redd faisait également parti d'un gang ! Provoquant la foudre de plusieurs grosses étoiles du rap américain : Snoop Dogg, Meek Mill, YG qui lui a d'ailleurs écrit une chanson pleine d'insultes nommée "Stop Snitchin" soit "arrête de faire ta poucave".

Mais on est n'était vraiment pas prêt pour cette nouvelle : hier (jeudi 19 septembre) 6ix9ine a balancé une nouvelle bombe à retardement au procès... La nouvelle reine du rap américain, Cardi B serait également une membre active des Gangsta Bloods et plus particulièrement des Nine Trey. Propos surprenant quand on sait que le nom de Cardi B n'a jamais été mentionné dans une affaire houleuse des Nine Trey...

À la suite de cette information, le label de Cardi, Atlantic Records a immédiatement réagi en niant les faits. Cardi B, elle, s'est emparée de son compte Twitter pour annoncer qu'elle était liée aux Brims (branche des Gangsta Bloods en Californie) et non pas au Nine Trey (la branche la plus extrême des Bloods) avant de supprimer son tweet. La chérie d'Offset a toujours assumé avoir eu de mauvaises fréquentations quand elle était plus jeune. Elle assume avoir fait des choses dont elle n'est pas forcément fière aujourd'hui... La rappeuse de 26 ans avait fait quelques "conneries" pour s'en sortir quand elle était jeune mais est-ce vraiment en rapport avec les Nine Trey ? Elle avait fait un son qui affirmait concrêtement son affiliation avec les Bloods.

6ix9ine emporte tout le monde dans sa chute ! Le rappeur de 23 ans a également fait tomber le masque de Jim Jones du groupe Dipset en l'accusant aussi de faire partie des manigances des Nine Trey et d'avoir un rôle important dans les trafics des Bloods... Jones a réagi aux accusations de 6ix9ine : "Il n'a jamais été un membre des Bloods, il ne le sera jamais. Cette petite merde mérite de se faire déf*ncer !"

Trop d'informations, trop de bombardements en seulement trois jours de procès et pour cause ! 6ix9ine ne veut pas être condammé à la perpétuité. Ses confessions lui permettent de supprimer certaines de ses peines comme les accusations de ex petite-amie. Elle avait annoncé que 6ix9ine l'avait violé et frappé à plusieurs reprises durant leur sept ans de relation. Grâce à ses informations, le rappeur d'origine sud-américaine pourrait être libéré d'ici 2020.