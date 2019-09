Travis Scott : il pose pour Playboy avec Kylie Jenner nue

Sur Instagram, Kylie Jenner a dévoilé une photo de son shoot pour "Playboy". Elle pose avec Travis Scott, nue.

Il fait très chaud sur Instagram ! Kylie Jenner vient de dévoiler une photo de son shoot pour le célèbre magasine « Playboy ». La jeune businesswoman et maman de 22 ans pose nue avec Travis Scott.



Travis Scott et Kylie ont fait exploser le compteur de likes ! En couple depuis deux ans, ils ont posé pour « Playboy ». Et la plus jeune des soeurs Kardashian a décidé de poster un extrait du shooting photo. Bien joué, Instagram n’en s’est toujours pas remis ! On les voit enlacés, plus amoureux que jamais…Et dans le plus simple appareil ! Enfin, pour Kylie. Cette dernière montre sa jolie cambrure.



En une heure à peine, la photo récolte 5 millions de likes. C’est ouf ! Et à l’instant T, on comptabilise déjà près de 12 800 000 likes. En même temps en plus d’être osée, la photo est sublime.

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce cliché a fait réagir la toile. Les fans n’étaient vraiment pas ready du tout. Les proches du couple non plus d’ailleurs ! La soeur de Kylie, Khloé Kardashian n’a pas mis longtemps avant de commenter avec son enthousiasme qui lui est propre : « OKKK !!!, Ohhhhhh Good Morning ! Shooookt ! ». Qu’on peut traduire par « Okkkk ! Bonjourrrr ! Choquéeeee ! »

La suite des photos va arriver prochainement. Donc le buzz ne fait que commencer...

Surtout que la maman de Stormi est devenue la personnalité la plus bankable du milieu. Doit-on vous rappeler qu'elle est la milliardaire la plus jeune de l'histoire ? Elle a vraiment réussi à se démarquer de ses soeurs avec une image plus lisse.

Bon en tout cas, malgré les rumeurs de tromperies, le couple semble s'aimer comme jamais. Et Travis Scott l'a encore prouvé le 10 août dernier. Pour l'anniversaire de sa compagne, il lui a fait une magnifique déclaration : « Joyeux anniversaire ma petite femme. Chaque jour, je te regarde grandir et devenir cette magnifique superhumaine, chaque jour est un jour meilleur quand je le passe à tes côtés. »

Un couple qui fait rêver.