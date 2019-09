Booba vs Kaaris : Gims donne son avis !

Invité dans l’émission Les Grandes Gueules de RMC mercredi 4 septembre, Gims a donné son avis sur le clash entre Booba et Kaaris.

Ce mercredi 4 septembre, Gims était l'invité de l'émission phare sur RMC : Les Grandes Gueules. A cet occasion, il s'est exprimé sur le conflit entre Booba et Kaaris. Il en a profité pour donner son avis.

"Ca va en rester là." Gims est catégorique, pour lui le combat Booba vs Kaaris n'aura pas lieu. Il confesse :

“Je ne pense pas que ça aille super loin, ça va en rester là à mon avis […] Par contre, je pense que c’est réel, je ne pense pas que ce soit du marketing à leur niveau ! Apparemment, il est annulé ce combat que tout le monde attendait ! […] Au bout d’un moment, on aurait bien aimé voir ce que ça pourrait donner ! C’est une curiosité, en plus c’était sur un ring, avec un arbitre, c’est mieux que dans un aéroport ou dans la rue !”

Pourquoi cette rivalité ? Pourquoi chercher à provoquer l'autre de manière perpétuelle ? Pourquoi donner cette image au rap ? Quand les journalistes l'interrogent sur le fond du conflit et sur son utilité, le chanteur admet :

"Ca fait partie malheureusement de l'urbain, du rap. On a ce côté très violent depuis tout le temps. Ce sont des lamentations finalement le rap, on se plaint."

Enfin, quand on lui demande de choisir son camp, Gims réponds sans hésitation : "Je suis un peu plus proche de Kaaris quand même."

On rappelle quand même que Booba avait pendant un certain moment, Gims dans son viseur. Il avait tenu des propos assez virulants à son encontre. Voici un petit throwback :

“En tous cas moi j’connais un gars de la variété française qui a signé chez TF1 ( côté jardins ) qui se prend pour un rappeur ( avec une couronne en chocolat ) et qui se cache derrière des lunettes noires ( car sans on dirait un Simpson ) prétendant avoir des preuves sur certains acheteurs de streams. On attend toujours les blazes mon pop corn commence à refroidir…”

Le moins que l'on puisse dire, c'est que B2O a toujours su manier l'art des mots.

Alors combat il y aura, ou combat il n y aura pas ? Booba l'a affirmé dans une récente interview : il est bel et bien d'actualité ! Il devrait même se dérouler le 30 novembre en Suisse !

Affaire à suivre...