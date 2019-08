Eminem met la pression à Lord Jamar !

Il a suffit d'un tweet à Eminem pour coller une sacrée pression à Lord Jamar.

Le clash entre Lord Jamar et Eminem a repris du poil de la bête depuis quelques jours. A croire que le feu couvait et qu'il n'y avait juste à souffler dessus. Et avec un seul tweet, le rappeur de Detroit a mis un très gros coup de pression.

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, un rapide rappel des faits. En mai, Lord Jamar, membre du groupe Brand Nubian s'était complètement lâché dans une interview à propos d'Eminem.

"Mon problème avec Eminem, et je déteste parler de ce fils de p***, c'est qu'on ne peut pas le couronner roi sans regarder le reste du royaume. Pour les blancs, Eminem sera couronné roi car il a vendu plus d'albums que les autres rappeurs. Dans la vie quotidienne des Noirs, des gens qui sont à l’origine de ce p*tain de rap, personne n’écoute Eminem. [...] Est-ce qu'il sait assembler des mots ? Oui. Mais ça ne suffit pas. On s'en fout si le contenu est nul. Il parle de frapper sa mère et de prendre des pilules, donc je me soucie pas de la qualité de son rap. Ses morceaux sont mauvais, son flow et sa voix aussi."

Dans la foulée, 50 Cent avait pris la défense de son ami et ça c'était globalement tassé tandis alors qu'Eminem avait sévèrement terminé Machine Gun Kelly en un morceau parce que ce dernier avait mal parlé de sa fille.

Mais cette affaire a refait surface il y a quelques jours quand Royce Da 5"9', ami d'Em' a commenté cette situation sur Instagram.

Il n'en fallait pas plus pour Lord Jamar n'en remette une couche. Après avoir admis qu'il comprenait la réaction de Royce, un "gars loyal", le membre de Brand Nubians s'est une nouvelle étendu sur Eminem.



"J'ai des discussion incroyables avec des gens qui me posent des questions sur Eminem. Je me fous de lui pour être honnête. Je ne pense pas vraiment à lui. La seule raison pour laquelle je l’évoque, c’est parce que vous avez des Blancs qui pensent qu’Eminem est le G.O.A.T. du hip-hop en se basant uniquement sur ses ventes de disques. C'est mon seul problème."

Il a quand même ajouté qu'il pensait que "les gens du hood n'écoutaient certainement pas Eminem" et que ce n'était pas un diss mais un fait.

Jusqu'à aujourd'hui, le rappeur de Detroit n'avait pas répondu mais ça pourrait changer. En un seul tweet, il a mis une grosse pression...

People think they want this problem 'til they get it. — Marshall Mathers (@Eminem) August 28, 2019

"Les gens pensent qu'ils veulent d'un problème jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent." La menace est à peine voilée et vu comment MGK s'était fait démolir dans le titre "Killshot", on serait Lord Jamar, on serait légèrement tendu...