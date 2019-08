"Jok'Air in L.A.", le rappeur nous dévoile sa propre émission NON-CENSURÉE !

Découvrez les coulisses de la préparation de Jok'Air à l'occasion de sa nomination aux BET AWARDS !

26 avril 2001, la France découvrait la télé-réalité avec "Loft Story" et tous les scandales scénarisés de façon plus ou moins subtiles... Quelques années plus tard, le concept est popularisé notamment grâce à "L'incroyable famille Kardashian", ou encore "Une Famille de Rev". C'est aujourd'hui au tour du Big Daddy Jok aka Jok'Air de nous faire découvrir l'envers du décor de sa vie de star...

Réalisée et produite par NVLG et Omax6mum, rien ne vous est épargné ! Le rappeur a d'ailleurs déjà commencé le teasing de ce nouveau projet sur son compte Instagram, et il ne mâche pas ses môts : "Ça va être chaud poto. C'est pas les Ch’tis à Mykonos, c'est pas les Marseillais à Abidjan, c'est pas les Bordelais à Phuket, c’est Jok'Air in LA !"

Cette télé-réalité encore inédite vous dévoilera des showcases intimistes, une journée au parc d'attraction en famille ou des soirées en strip-club... Découvrez Jok'Air comme vous ne l'avez jamais vu ! Proche de ceux qu'il appelle ses "Support'Airs", l'interprète de "4-5" avait à coeur de partager son quotidien. En compagnie de sa famille et de ses amis les plus proches, assistez à la préparation du jeune rappeur avant-gardiste à l'occasion de sa nomination aux BET Awards !

"Moi ce n’est pas comme les autres hein ! Ça va être réel poto ! Du cul, de la drogue, des rires, des grosses dingueries… La vraie vie comme tu ne l’as jamais vu dans une télé-réalité."

"JOK'AIR IN L.A." TOUS LES LUNDIS SUR BET FRANCE À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE !