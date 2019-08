6ix9ine : de nouvelles condamnations !

Un de ses proches a été condamné !

Décidément, rien ne sera épargné à 6ix9ine. Quand ce n'est pas son ex-copine qui prétend rapper mieux que lui, des vidéos sexy qui fuitent sur le Net ou des nouveaux documents qui l'enfoncent toujours un peu plus, ce sont ses associés ou ex-associés qui font parler d'eux et le mettent en cause. L'un d'entre eux vient effectivement d'être condamné à 62 mois de prison !

Il s'agit de Faheem 'Crippy' Walter, ex-bras droit de l'ancien manager de 6ix9ine, Kifano 'Shotti' Jordan. Il vient d'être condamné par la justice américaine pour sa participation à un cambriolage. Il a été confondu par une vidéo sur laquelle on le voit entrer par effraction dans un appartement à New-York avec son complice, condamné lui aussi à cinq ans de prison pour la même affaire. Ironie de l'histoire, c'est 6ix9ine en personne qui a filmé la vidéo...

L'intéressé, chez qui on a retrouvé de nombreux objets volés ce jour-là, a reconnu les faits mais ce n'est pas là le principal enjeu de son procès. En effet, il s'agissait avant tout de savoir à qui appartenait l'arme qu'il portait lors de ce cambriolage Le tribunal a montré que c'est 6ix9ine en personne qui lui a remise, ce qui ajoute un nouveau chef d'accusation au rappeur qui n'en manque pourtant déjà pas.

Condamné à 62 mois de prison ferme, Walter a accepté la sentence avec philosophie et a déclaré : "Je sais que j’ai tort, et à compter de ce jour je ne ferais plus de mal à personne." Mais cette nouvelle condamnation vient jeter encore un peu plus le doute sur la personnalité très complexe de 6ix9ine et de son entourage.

En tout cas, cette nouvelle affaire ne va pas très certainement pas aidé le rappeur dans sa quête de liberté.