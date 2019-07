Le gouvernement américain met en garde la Suède au sujet d’A$AP Rocky !

Suite à son arrestation à Stockholm il y a maintenant deux semaines, il semble qu’A$AP Rocky ait été traité dans des conditions inacceptables. Une situation qui déplait fortement au gouvernement américain…

Arrêté des suites d’une bagarre le comportant lui, son équipe ainsi que deux jeunes hommes suédois, A$AP Rocky est actuellement détenu par les forces de l’ordre de Stockholm en attendant son éventuel procès. Une captivité qui fait polémique puisqu’il a été rapporté par certains médias, dont TMZ notamment, que le rappeur serait soumis à des conditions de détention inacceptables voire inhumaines depuis son incarcération. En effet, il a apparement été placé dans une prison malsaine au sein de laquelle il est maltraité. Eau non potable, aliments non-comestibles, absence de lit, voisin de cellule ayant des troubles psychologiques… voilà en quelques mots ce que le Lord Pretty Flacko subit quotidiennement en ce moment.

Une situation qui n’a pas laissé indifférent le Département d’Etat des Etats-Unis en charge des relations internationales, qui n’a pas hésité à monter au créneau pour rappeler aux suédois que tout citoyen américain doit être traité avec respect et équité. Un message clair et ferme que l’un des porte parole du département a tenu à rappeler via le média Politico :

“Il y a actuellement des faits à propos de l’arrestation et de la détention qui soulèvent des inquiétudes. Nous attendons de chaque gouvernement, y compris celui de la Suède, qu’ils traitent les citoyens américains équitablement et avec respect. Nous espérons bientôt revoir A$AP Rocky et ses collègues de retour en tournée et réunis avec leur famille et amis.”

Les Etats-Unis prennent vraisemblablement ce dossier très au sérieux puisque le secrétaire d’Etat Mike Pompeo ainsi que l’envoyé spécial du président pour les affaires étrangères, Robert O’Brien, ont été mis au courant.

A noter que si l’Etat américain a déjà témoigné de son soutien pour A$AP, toute l’industrie du hip-hop s’est également mobilisé et révolté contre l’incarcération du rappeur ainsi que les conditions dans lesquelles il est détenu. Des artistes comme Sheck Wes ou Meek Mill ont ainsi également apporté leur message d’appui à l’artiste d’Harlem.