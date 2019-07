Sheck Wes exprime son soutien à A$AP Rocky et fustige la police suédoise !

En apportant son support à A$AP Rocky sur twitter, Sheck Wes en a profité pour raconter ses expériences avec la police suédoise…

Alors que la détention d’A$AP Rocky par les forces de l’ordre suédoises fait polémique dans le monde du hip-hop depuis une dizaine de jours, il semble que le rappeur new yorkais ne sois pas le seul à avoir été victime d’injustices en Suède. En effet, Sheck Wes garde un souvenir particulièrement amer de son passage dans ce pays et même en Europe en général. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré via son compte twitter, en décrivant des comportement inappropriés de la part de la police suédoise à l’encontre de son équipe :

“La police suédoise m’a fouillé avec toute mon équipe en suède et a déshabillé mon pote sans consentement. Nous n’avons pas eu d’autre choix que de coopérer mais ces enfoi*** étaient agressifs et ce n’est pas normal. La police des pays européens essaie toujours de fabriquer et d’utiliser des exemples sur les touristes vulnérables. ”

Le rappeur s’est ensuite fendu d’un “Free Rocky ! ” apportant ainsi un nouveau message d’encouragement et de protestation pour le rappeur qui est prisonnier depuis le 2 juillet dernier. Ce soutien vient s’ajouter à ceux de toute l’industrie du hip-hop : on a ainsi pu entendre également Meek Mill, Schoolboy Q, ou encore T.I exprimer leur appui à Rocky.

On rappelle que ce dernier risque pas moins de 6 ans de prison puisqu’il est accusé d’avoir violemment agressé un jeune homme avec plusieurs de ses hommes. Des accusations que réfute le rappeur emprisonné depuis maintenant une semaine dans des conditions que certains médias on décrites comme inhumaines...