JoeyStarr : " le rap est devenu un sport de prépubères"

A l’occasion d’une interview, JoeyStarr a déclaré qu’il considérait le rap actuel comme un “sport de prépubère” !

Lors d’une interview pour le média “Lui”, JoeyStarr a eu l’occasion de donner son avis sur le rap actuel. Une musique dont il est lui-même l’une des icônes les plus importantes puisqu’il a marqué de son empreinte les années 90 du hip-hop français, avec son homologue Kool Shen. En effet, le groupe Suprême NTM formé par les deux MCs, a produit quelques classiques que les plus anciens et même les plus jeunes connaissent encore sur le bout des doigts.

Reconverti dans d’autres milieux (comme par exemple celui du cinéma) depuis la dissolution en 1998 du duo qu’il formait avec Kool Shen, JoeyStarr n’est en revanche jamais très loin du hip-hop. On l’a encore vu collaborer avec Fianso à l’occasion du featuring entre le rappeur du blanc Mesnil et NTM “Sur le Drapeau”, présent dans la compilation “93 Empire”. Cependant si il continue de suivre le rap et comprend sa nouvelle démarche plus éclectique, plus pop, JoeyStarr n’est pas forcément très fan. C’est en tout cas ce que les propos du rappeur laissent entendre...

“Pour le coup, on est dans la pop ! Il y a des choses de qualité, il y a des choses moins bonnes, mais il y a beaucoup de choses complètement pop. Nous, on était de l’école de la revendication, du constat d’actualité. Je conçois que ça se musicalise, que ça devienne un peu plus léger. Le problème, c’est que ça devient un peu trop léger. Ce qui m’ennuie, c’est que le rap soit devenu un sport de prépubères et qu’en plus ce soit un référent pour les prépubères.”

Un point de vue pour le moins tranché qui pourrait créer le débat, et vous vous êtes d’accord ?