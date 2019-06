Un proche de XXXTentacion prend une balle dans la tête !

Un an après le décès tragique de XXXTentacion, l’un de ses proches, le rappeur C-Glizzy, a été touché à la tête lors d’une fusillade !

Alors que ce 18 juin est marqué par l’anniversaire de la mort de l’artiste XXXTentacion, un proche du rappeur a récemment été touché par une balle à la tête. C’est lors d’une fusillade à Pompano Beach, près de Miami en Floride, que l’incident s’est déroulé.

Même s’il devrait survivre selon les prévisions des médecins, le jeune ami de X, Christian Moore plus connu sous son patronyme de rappeur C-Glizzy, s'est retrouvé dans un état très critique. Pris en charge rapidement à l'hôpital de Broward Health North, le jeune artiste devrait vraisemblablement s’en tirer sans séquelles importantes selon sa mère, même s’il est bien sûr toujours alité et encore incapable de s’exprimer.

Par chance, les médecins ont réussi à retirer la balle du crâne du jeune homme lui épargnant ainsi une mort certaine. L’affaire a été en grande partie révélée sur twitter par la reporter locale Madelein Wright :

Côté judiciaire, l’auteur de la fusillade n’a pas encore été retrouvé mais les forces de l’ordre américaine et plus exactement le bureau du Shérif de Broward mènent actuellement l’enquête.

Cette triste affaire intervient précisément après une année depuis la mort du rappeur XXXTentacion assasiné par balle près d’un magasin concessionnaire de moto. Une perte tragique pour le monde du hip-hop qui a perdu ce 18 juin 2018 un artiste, et même une star, dont la musique et la polyvalence avaient déjà impressionné l’industrie du hip-hop et plus largement celle de la musique en général.