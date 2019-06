Kaaris x Alkpote : la connexion arrive !

Les deux rappeurs teasent un nouveau featuring...

C’est sur les réseaux sociaux que l’on a appris la nouvelle. Sur le compte Instagram de Kaaris, on peut en effet découvrir une photo pour le moins significative. On y voit l’artiste poser aux côtés d'Alkpote, avec une complicité apparente. En légende ? une explication qui a rapidement affolé la toile :

“ALKPOTE feat Mr KAARIS ???? A.L.K.P.U.T.A.I.N.D.E.P.O.T.E ????Quand c’est sal c’est sal????????‍♂️ @alkpoteofficiel #puteputepute #maxipute#megagigapute #nanopute #hoctopute#exopute #garganputozor #excalipute

Voilà les paroles????????je crois que ce son va rester dans les annnales ???? @alkpoteofficiel”

Si les deux rappeurs sont connus, chacun dans leur style, pour avoir un humour et un amour du sale, leur featuring ne devrait pas être décevant. Dans les commentaires de la publication, on voit bien que leurs supporters respectifs ne tiennent plus en place : “ça peut pas être plus sale que ça”, “Featuring d'inconscient je vous préviens. ????????????????????????????Dla boucherie totale “,...

A la fin du mois de mai dernier, Alkpote dévoilait un featuring complètement déjanté avec Philippe Katerine à l'occasion de la fête des mères : "AMOUR". Très actif musicalement en ce moment, l'empereur de la crasserie a l'air déterminé à multiplier les connexions de folie.

Pour le moment, nous n’en savons pas plus sur cette collaboration avec Kaaris. Ni titre, ni date de sortie n'on été révélés pour l'instant… Mais restez bien à l’affût, cela ne devrait pas tarder à arriver !