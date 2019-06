Raphael Saadiq annonce un nouvel album !

Kendrick Lamar & A Tribe Called Quest au programme...

Les détails concernant un nouvel album solo de l'artiste R & B Raphael Saadiq sont tombés il y a peu par le biais de Pitchfork.

Une première annonce avait été annoncée le 21 mai lorsque Raphael Saadiq a publié une vidéo sur son compte Instagram avec la légende suivante :

"L’attente de 8 ans est presque terminée! #Glorytotheveins #jimmylee #Repostthis."

Un commentaire pour le moins significative.

L’album intitulé "Jimmy Lee" sortira le donc le 23 août août prochain via Columbia Records et comprendra des collaborations avec Kendrick Lamar, Ali Shaheed Muhammad de A Tribe Called Quest et Brook D’Leau. Un beau programme.

C’est la première fois que le chanteur-compositeur-interprète de longue date se lance dans une carrière solo depuis la sortie de son album "Stone Rollin'" en 2011.

Raphael Saadiq a d'abord gagné la notoriété auprès de son groupe de disques de platine, "Tony! Toni! Toné!" à la fin des années 80. Avant le départ de Saadiq du groupe, les chansons du trio "Feels Good", "If I Had No Loot" et "Anniversary" ont toutes fait partie du Top 10 de Billboard au début des années 1990.

Sa carrière solo s'est vraiment lancée après son travail sur les bandes sonores de Boyz n the Hood et Higher Learning. Il était également un protégé d'Adrian Marcel, un autre chanteur d'Oakland.

Le lauréat du Grammy Award a récemment annoncé le premier single de l’album, "Something Keeps Calling" ainsi qu'une tournée aux Etats-Unis. On vous laisse dévouvrir ça !