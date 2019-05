YG dénonce les faux-culs qui auraient profité de la mort de Nipsey Hussle !

Un dernier hommage à son ami...

YG a organisé une soirée d’écoute pour son nouvel album, “4 REAL 4 REAL”, jeudi soir (23 mai) à The Novo au centre-ville de Los Angeles. Au cours de l'événement, il a parlé de l'enregistrement de "My Last Words", hommage qu'il a lu pour Nipsey Hussle le jour de son mémorial au Staples Center.

Dans une vidéo obtenue par TMZ, le rappeur de Compton a accusé cetaines personnes de “faux-culs”, celles qui auraient essayé de profiter de la mort Nipsey Hussle.

«Il y a beaucoup de faux-culs. La famille n’aime pas cette merde et elle a juste besoin d’être tranquille(...) Le dernier son de cet album est dédié à mon nigga. Ce sont les derniers mots à mon nigga. "

Nipsey Hussle a été abattu le 31 mars devant son magasin le Marathon Clothing. Après sa mort, des foules de personnes ont envahi l'intersection de Slauson et Crenshaw, et des contrebandiers affamés ont tenté de tirer profit du décès de Nipsey. Sa famille a été contrainte de fermer la boutique.

Si un morceau sera de l'album d'YG sera donc consacré à son ami regretté, l'autre bonne nouvelle est que leur projet d'album commun est toujours d'actualité. Les deux artistes avaient enregistré en studio, et il se pourrait bien que le fruit de leur travail voit également le jour prochaintement.

"J'ai eu un projet spécial sur lequel je travaillais avec Nip juste avant son décès (...) Comme c’est spécial, nous allons y arriver, sa famille et tout le monde veulent que cela se produise, c’est une priorité pour moi."

Le monde du Hip Hop a été brisé par cette perte. Enormément d'artistes, de Rihanna, J. Cole à Ice Cube pour ne pas tous les citer, ont rendu hommage à l’artiste qui nous a quitté à l’âge de 33 ans.