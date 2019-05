Booba - Kaaris : des nouvelles de leur combat !

Le Duc continue de mettre la pression...

Alors que le fameux combat Booba / Kaaris dont tout le monde ne cesse de parler arrive à grands pas, B2O continue de faire monter la pression. C’est donc sur son terrain de jeux préféré, les réseaux sociaux, qu’il a publié une photo accompagnée d’une légende pour le moins poignante.

Si sur l’image de la publication on peut voir un dessin des deux artistes se défiant du regard, Booba n’hésite pas à cracher sa haine et son envie d’affronter Kaaris publiquement.

Ennemis depuis un bon moment maintenant, et après s’être battus à l’aéroport au mois d'août dernier, les deux rappeurs régleront leur problème grâce au sport, et Booba remercie cette discipline. Extrêmement motivé à “massacrer” son adversaire, il n’hésite pas à le narguer sur son compte Instagram.

Entraînés chacun de leurs côtés par des équipes complètes de professionnels, Booba et Kaaris prennent le combat très au sérieux depuis quelques semaines et s'adonnent à un entraînement intensif pour être sûrs de remporter la victoire. On peut d'ailleurs le constater régulièrement sur les photos qu'ils publient respectivement sur leurs réseaux.

Pour le moment Kaaris n’a pas encore répondu à cette attaque, mais il y a de fortes chances qu’il réplique très prochainement... . Une affaire à suivre donc !

Et comme le dit si bien Booba, “la date et le lieu exact seront annoncés prochainement”... L'évènement devrait avoir lieu en décembre prochain, mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, alors restez bien à l’affût !