Khaed, le producteur d'XXXTENTACION est décédé !

Encore un artiste au destin tragique...

C’est le 18 juin 2018 qu’XXXTentacion avait perdu tragiquement la vie, assassiné au volant de sa voiture. A seulement vingt ans, le jeune rappeur avait été retrouvé mort pleine journée dans son véhicule à côté de Miami, une balle dans la tête alors qu'il faisait tranquillement quelques achats.

Alors que la communauté Hip Hop s’est vu perdre un de ses membres violemment, il se pourrait bien qu’une autre nouvelle tragique ait fait surface…

Khaed, producteur d’XXXTENTACION et de Members Only, est décédé. Selon un post sur le compte Instagram de DJ Scheme (son collègue batteur et ami de longue date), le malheureux évènement se serait déroulé aux alentours du jeudi (16 mai).

"Khaed n'était pas seulement l'un des meilleurs producteurs de Members Only, il était l'un des meilleurs amis que vous puissiez avoir dans le groupe parce qu'il vous aimait et qu'il tenait vraiment à vous et qu'il ne laisserait jamais rien vous faire du mal"

Tels étaient les mots pronnoncés par DJ Scheme qui a accepté de se confié au média américian XXL.

Bien que Khaed ait subi une crise cardiaque l’année dernière, on ignore si son décès est lié à un problème de santé pour l’instant.

Khaed était derrière plusieurs des morceaux d'XXXTentacion, notamment “I Wonder If Bloods Watch Blue’s Clues,” “I Don’t Wanna Do This Anymore” et “Let’s Pretend We’re Numb.”.

Il a également collaboré avec Robb Banks, Ski Mask The Slump God et Wifisfuneral. Le regretté XXXTentacion avait amené Khaed dans la famille en 2015…