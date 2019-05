Les acteurs des clips de PNL au festival de Cannes !

Les Misérables défilent sur le tapis rouge du festival de Cannes et font la fierté de PNL…

De YouTube au festival de Cannes, les acteurs des clips à succès de PNL défilent sur le tapis rouge pour la sortie du film "Les Misérables".

Quelle ascension ! Il y a deux ans, PNL livrait une série de quatre clips comptabilisant un peu moins de deux cent millions de vues à ce jour sur YouTube, toutes vidéos confondues. Un succès permettant aux deux acteurs de cette série de décrocher les étoiles comme le confirme cette nomination au festival de Cannes.

Réalisé par Ladj Ly, "Les Misérables" raconte l’histoire de Stéphane, ce jeune policier intégrant la Brigade anti-criminalité de Montfermeil dans le 93. Aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, deux «bacqueux » d’expérience, il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Un film, résumant les conflits quotidiens entre les forces de l’ordre et les quartiers sensibles, qui devrait décrocher la palme d’or à en croire l’engouement autour de lui !

Afin de représenter le film sur le tapis rouge mondialement connu, toute l’équipe s’est réunie dans le sud de la France avec la présence des acteurs Macha Django, @je_vis_je_viser, et l’animateur de Générations Fodje Sissoko !

Côté PNL, leur nouvel album "Deux Frères" domine les plateformes de streaming depuis sa sortie, et sachez que le duo de Corbeil-Essonnes vous réserve quelques surprises...En attendant la sortie de "Les Misérables" dans toutes les salles obscures, on vous laisse découvrir la bande annonce ci-dessous et croisons les doigts pour que ce film remporte la palme d’or !