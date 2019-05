Anderson .Paak et Justin Timberlake vont former un groupe !

Nommé Ballin' Oats, le nouveau duo formé de Anderson .Paak et Justin Timberlake devrait bientôt voir le jour !

Alors que Anderson .Paak vient de sortir le 12 avril dernier son quatrième et très bon album “Ventura”, on aurait pu croire qu’il allait prendre un peu de repos avant de reprendre le chemin des studios. Eh bien non ! L’artiste californien est déjà de retour au travail et pas avec n’importe qui puisque c’est Justin Timberlake, légende du RnB qu’on ne présente plus, qui l’a rejoint en studio.

Plus qu’une simple collaboration sur quelques morceaux, les deux chanteurs envisagent de sortir un projet et de former un véritable groupe à part entière ! Nommé Ballin' Oats, le duo devrait ravir les amateurs de RnB et plus largement de hip-hop et pourrait devenir légendaire tant le talent de ses deux artistes est immense.

En effet on a là des poids lourds de la musique urbaine, l’un (Justin Timberlake) ayant marqué la musique durant les années 2000 tandis que l’autre (Anderson .Paak) ne cesse d’éblouir son public et possède le soutient de très gros noms de l'industrie parmi lesquels un certain Dr.Dre par exemple.

L’annonce de ce nouveau groupe sensationnel s’est faite via les comptes instagram de Paak et Justin Timberlake. On y trouve diverses photos et vidéos dans lesquelles on peut voir les deux artistes réunis en studio.

Pour le moment, aucune information n’a fuité sur les futurs actions, sorties ou projets de Ballin' Oats. En attendant vous pouvez vous consoler en écoutant “Ventura” de Paak et “Man of Woods”, le dernier projet en date de Justin Timberlake, toujours disponibles sur toutes les plateformes de streaming.

Lucas Désirée