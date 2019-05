Ademo dévoile une paire de Nike exclusive !

La "Air Max Plus III" remise au goût du jour...

Toujours très soigné dans son style, le fameux duo PNL ne cesse de nous surprendre en portant des pièces toujours plus recherchées les unes que les autres, comme dans leur clip "Au DD" qui a suscité un bel engouement. Si dans cette vidéo on peut en effet constater qu'Ademo et N.O.S ne choisissent pas leur garde-robe au hasard, les marques quant à elle n'hésitent pas à leur faire confiance en leur faisant de beaux cadeaux assurant à coup sûr une belle promo pour elles.

C'est ainsi que l'on a pu voir la nouvelle "Air Max Plus III" revisitée au pied d'Ademo qui s'est fièrement pris en photo avec hier.

Posé dans un aéroport sans pour autant révélé sa destination, le rappeur dévoile un modèle qui n'a même pas encore été commercialisé officiellement. Un beau teasing. L'artiste a choisi de porter le modèle noir, mais deux autres colories existent également, toujours avec le badge TN bien-sûr ((vous pouvez aller vous faire une idée directement sur le site).

Après avoir remis au goût du jour le modèle "Air Max Tailwind IV", Nike continue donc sa démarche de proposer de nouvelles versions de sneakers emblématiques du passé.

Pour le moment, aucune date de sortie de la nouvelle "Air Max Plus III" n'a été annoncée, mais cela ne devrait pas tarder à arriver. De leur côté, Ademo et N.O.S semblent s'accorder un peu de bon temps en voyage après la sortie de leur album "Deux Frères".

Restez bien à l'affût, la paire de sneakers risque de partir très vite !