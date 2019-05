Guizmo fait les choses en grand avec un morceau inédit et un court métrage : "Yusuf" !

Découvrez la tracklist de"GPG 2" et le nouveau morceau de Guizmo "Mama j'suis égaré" au travers du court-métrage "Yusuf" !

Après son dernier album “Renard” sorti en juillet 2018, Guizmo a décidé de prendre un peu de temps pour revenir plus fort en 2019. Le Guiz a en effet teasé la sortie du volume 2 de la mixtape “GPG” prévu le 7 juin prochain, en dévoilant les clips de “GPG 5”, “Gentlemen” et “Toujours Vrai”.

Dans la continuité de cette promotion, le rappeur du 92 a également surpris son public en révélant samedi dernier le court-métrage inédit “Yusuf”. Réalisé et écrit par Aliou Sow, soutenu par le centre du cinéma et de l’image ainsi que par l’ADAMI (Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes), ce petit film met en scène Guizmo dans la peau de Yusuf, un jeune de quartier en proie aux difficultés, aux épreuves de la drogue, de l’alcool et du mode de vie complexe que les jeunes des banlieues difficiles subissent au quotidien.

Ces thématiques, on les retrouve dans les lyrics de “Mama j’suis égaré”, le morceau inédit que Guizmo a choisi pour le générique de fin et dans lequel on retrouve tous les “démons” avec lesquels le rappeur se débat. Enfin, si vous pensiez être au bout de vos surprises avec cette vidéo, Guiziouzou lui en avait encore sous le pied puisque l’artiste du 92 a dévoilé en même temps que son nouveau titre, la tracklist de “GPG 2”. Le projet sortira donc sous la forme d’une double mixtape incluant en tout 32 titres. On vous laisse découvrir “Yussef” “Mama j’suis égaré” ainsi que la tracklist de “GPG 2” ici :