PNL nous réserve deux belles surprises !

Au programme ? Une nouvelle version de "Mowgli" et le clip de ''Deux Frères''… PNL nous réserve de sales surprises !

Une chose est sûre, leur retour n’est pas passé inaperçu ! Comme prévu, le nouvel album de PNL a tout simplement ravagé le rap français, et pas seulement. Ecoulé à plus de 113 000 exemplaires en première semaine, "Deux Frères" compte être exploité au maximum comme en atteste les surprises prévues par PNL.

D’un côté, un nouveau clip est en prévision et ce n’est pas n’importe lequel ! Partagé par Le Parisien sur leur chaîne YouTube, le tournage de leur morceau éponyme "Deux Frères" est actuellement en cours de réalisation. Dans la cité Gargarine à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, un nouveau scénario est en train d’être mis en images.

Connus pour leurs clips toujours plus sensationnels, celui de "Deux Frères" devrait une nouvelle fois marquer YouTube. Originaires de Corbeil-Essonnes, Ademo et Nos ont vécu dans la cité Gagarine avant de rejoindre le 91, d’ailleurs, une immense affiche domine actuellement les murs de la plus mythique cité de la banlieue sud !

De l’autre côté, non loin de Ninho et Nekfeu, le duo vient de teaser un court extrait qui fait déjà jaser le net. En décembre 2014, Ademo lâchait un pur morceau intitulé "Mowgli" et comptabilisant plus de vingt millions de vues sans clip à ce jour. Après avoir envoyé "Mowgli" chercher un beau disque de diamant, il semblerait qu’une suite soit prévue par Ademo ! Partagé dans la story Snapchat du grand frère, un nouveau single devrait paraitre d’ici peu. Hors-série ou réédition de leur dernier album, "Mowgli 2.0" annonce que du bon pour la suite des évènements…