Kanye West a livré une performance de folie à Coachella !

Du 19 au 21 avril dernier, un des plus gros événements de l’année se déroulait : le festival mondialement connu Coachella. Au programme, de nombreuses stars comme Childish Gambino, Dj Snake, Kid Cudi, Ariana Grande, Pusha T ou encore Gucci Gang pour ne pas tous les citer.

Pendant trois jours, en Californie, les shows se sont déroulés et l’un des événements marquants était la célébration de la messe pascale par Kanye West.

Alors qu’il enchaînait quelques morceaux pendant trois heures ravissant le public tout ouïe, l’artiste a décidé de dévoiler un titre inédit, à la grande surprise de tout le monde. Intitulé "Water", ce dernier a été joué en présence de sa famille : sa femme Kim Kardashian bien-sûr, ses belles-soeurs mais aussi sa fille : North. Déjà très motivée et avec le rythme dans la peau, la petite a tenu une partie du show avec son père, lui volant presque la vedette !

Prenant des allures de véritable performance artistique, le passage de Kanye West restera incontestablement gravé dans les mémoires. Si nous savons que le rappeur organise chaque dimanche depuis janvier ses “Sunday Services”, il semble répartir la joie et la bonne humeur autour de lui avec encore plus de talent que jamais.

Ses amis Chance The Rapper, Kid Cudi ou DMX étaient d'ailleurs eux aussi au rendez-vous. Pour le moment, nous ne savons pas si ce nouveau titre inédit sera au programme d’un prochain projet, mais on vous laisse découvrir quelques vidéos pour vous faire une idée de l'événement qui a été plus que grandiose !