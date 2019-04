Cypress Hill : Une étoile en leur honneur sur Hollywood Boulevard !

Cypress Hill deviendra le premier groupe de hip-hop latino à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard…

HALLELUJAH ! Après plus de trente ans de carrière, Cypress Hill entrera officiellement dans la légende en devenant le premier groupe de hip-hop latino à décrocher son étoile sur le fameux boulevard d’Hollywood.

Depuis ses débuts en 1991 avec RuffHouse et Sony Records, Cypress Hill a produit une vaste discographie. Pas moins de neuf albums, des mixtapes, quatre disques de platine au minimum, un album mythique intitulé "Black Sunday" au sommet des charts… nul doute que ce groupe mérite son étoile ! Formé par B-Real, Dj Muggs et Sen Dog, les trois légendes du rap game se dirigent actuellement vers le Hollywood Walk Of Fame et marqueront l’histoire du rap ce 18 avril !

Selon un communiqué de presse de la chambre de commerce d’Hollywood, Xzibit et l’acteur George Lopez prendront la parole lors de cette cérémonie qui aura lieu devant le restaurant Green Leaf à Eastown (ne sait-on jamais, vous pourriez être dans le coin). Le soir même, Cypress Hill se produira au Whisky A Go Go sur Hollywood à l’occasion de cette récompense, une bonne soirée en perspective !

Sachez également qu’un nouveau groupe envahira les rues d’ici peu incluent Public Enemy, Cypress Hill et Rage Againt The Machine…