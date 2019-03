Kaaris et Booba : le combat se concrétise !

Kaaris semble à fond dans l'entraînement...

Alors que le fameux combat qui se fera entre Booba et Kaaris se concrétise, rien a été signé officiellement pour le moment. Pour autant, Kaaris n’hésite pas à commencer sa préparation physique pour être prêt le jour J.

Si l’événement devrait se dérouler en septembre prochain, Kaaris semble s’y prendre à l’avance pour s’assurer un victoire. C’est en effet sur son compte Instagram qu’il a décidé de publier des photos de lui en train de s’entraîner à la salle, avec en légende, une motivation pour le moins piquante.

“Jsuis prêt sale fils de chèvre ton beau père le chevreuil ton oncle le bouquetin ta grand mère la brebis ????????pour l’instant je m’entraîne ???? Mes avocats attendent ton contrat , le contrat tunisien est tjrs d’actualité !! on va voir ce qu’il y a dans le tiens et jvais te fracasser puto????”

Pour en rajouter encore un peu plus et prévenir son adversaire, Kaaris continue de plus belle sur Snapchat cette fois-ci. Il y parle de ses règles d’hygiène de vie qu’il s’est fixé ainsi que du ryhtme qu’il s’est imposé. Toujours aussi réactif, Booba quant à lui n’a pas attendu pour lui répondre.

“C’est bien mon didon !! Continue à courir c’est c’que tu fais de mieux… Pour commencer signe le contrat ! Jure tu tournes encore en GTS !”

Si les deux rappeurs continuent à s'envoyer des pics publiquement, pour le moment rien a été signé. Le contrat officiel a été envoyé à Kaaris par Booba, nous attendons de voir quel tournure les événements prendrons. Une affaire à suivre...