Niro feat Ninho : C’est programmé !

Le second volet de la compilation Game Over se fera avec Niro et Ninho…

Tout se passe comme prévu ! Comme annoncé, la compilation "Game Over" remettra le couvert pour un second volume en compagnie de Niro et Ninho. Quand Ninho relance la machine, il la fait fumer ! Alors que la sphère du rap français attend impatiemment la sortie de son nouvel album "Destin" prévu ce vendredi 22 mars, NI prépare également un morceau avec Niro qui devrait choquer le game. En 2018, le Studio 50k a frappé fort avec sa compilation. Réunissant la crème de l’industrie actuelle telles que Vald, Niska, YL, Soolking, Gradur, Keblack, Hornet la Frappe ou encore Sadek, "Game Over" s’est rapidement imposé face à son disque d’or décroché dans le courant de l’année dernière ainsi qu’une date évènement au Zénith de Paris. Une première édition à succès qui, bien évidemment, aura le droit à sa suite ! Bien qu’aucune date de sortie ne soit dévoilée pour le moment, certaines rumeurs annoncent la sortie de "Game Over 2" pour cette année… patience !