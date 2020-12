Soolking : une soirée spéciale sur France 2 !

La soirée spéciale Soolking sur France 2 arrive...

Dans ce contexte de pandémie, Soolking va se produire sur scène pour une soirée unique pour France 2.

Cette grande soirée spéciale Soolking aura le 18 décembre prochain à 23h55 et sera disponible ensuite en rediffusion sur la plateforme France Télévisions. Soolking nous réserve un très gros show durant lequel il interprètera ses plus grands tubes comme "Zëmer", "Guerilla" ou encore "Melegim". D'ailleurs, il y a quelques jours, lui et Dadju ont remporté l'Award de la meilleure collaboration francophone lors des NRJ Music Awards 2020 pour ce featuring.

En direct du Casino de Paris mais sans public, le programme est bien chargé avec au total plus de 20 titres en live dont des tubes comme des exclusivités. Au niveau des invités, Soolking n'a pas fait les choses à moitié non plus : Louane, Dadju, Dhurata Dora, L’Algérino, Naps, Fianso, Heuss L’Enfoiré, Sifax, Ibrahim Maalouf, Lynda, Alonzo et Franglish seront de la partie. France 2 avait déjà donné cette opportunité à Ninho lors d'une émission le 8 mai dernier. Le NI avait ramené beaucoup de collègues tels que Chilla, Maes, Meryl ou Hos Copperfield. Plus que jamais, le rap est mis à l'honneur sur les chaînes françaises et dans la culture musicale française.

Petite nouveauté avec Soolking, des morceaux seront disponibles sur sa chaîne YouTube dès 22h le 18 décembre et seront accessibles partout dans le monde. Une belle opportunité pour les fans autour du globe car on sait que l'algérien est écouté à l'internationale.