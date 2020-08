Gims débarque sur Netflix !

Le rappeur va faire son entrée sur la plateforme en septembre.

Netflix va diffuser un film sur Gims. Le documentaire portera son nom et sera accessible dès le 17 septembre prochain.



Il y avait eu des échos, mais rien de très concret. Aujourd’hui c’est confirmé, Gims va apparaitre sur Netflix. Un documentaire intitulé "Gims" va être présenté aux utilisateurs de la plateforme. Rendez-vous en septembre pour découvrir cette nouveauté. Une immersion totale dans les coulisses de la vie de l’artiste.

"Découvrez l’artiste et l’homme derrière les lunettes noires dans le docu qui suit Gims en coulisses pendant les mois qui ont précédé son concert 2019 au Stade de France", c’est le synopsis de ce nouveau projet. Ce documentaire intimiste est présenté sur Netflix comme "un véritable voyage intime, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu’à Kinshasa, sa ville natale". C’est un an de tournage dans l’envers du décor de ce chanteur aux multiples récompenses. On va pouvoir découvrir l’enregistrement de son opus "Ceinture Noire", la préparation de sa tournée dingue "Le Fuego Tour", ainsi que plusieurs moments de sa vie privée.

Pour faire saliver ses fans, un petit teaser a été lâché sur la chaîne YouTube de Gims.

Sur Netflix, l’artiste est certain de cartonner. C’est "the place to be" en ce moment. Et le timing est parfait pour le grand frère de Dadju. Rappelons qu’en octobre prochain, il va livrer une mixtape 100% rap. Nekfeu aussi avait misé sur la plateforme avec son film "Les Etoiles Vagabondes". Ce dernier a eu un succès fou !

Bien joué Gims ! On a hâte de voir le résultat…