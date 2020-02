Offset fait ses débuts d'acteur dans la série NCIS Los Angeles

Offset joue l'agent secret dans la série NCIS Los Angeles.

Offset acteur ? Il semblerait que oui. Le compagnon de Cardi B se lance dans la comédie. Il fait ses premiers pas d’acting dans la célèbre série NCIS Los Angeles.

Offset vient de rejoindre l’équipe de la série à succès NCIS Los Angeles. Il y jouerait un agent secret de la CIA qui est approché par Sam Hanna (LL Cool J) et Grisha “G.” Callen (Chris O’Donnell) pour sauver un agent spécial qui a été capturé. Beau rôle donc. C’est une toute nouvelle page qui s’ouvre pour l’artiste, même s’il n’avait jamais imaginé cette éventualité. Il déclare sans filtre : “Je n’ai jamais voulu entrer dans la comédie et entrer dans cette catégorie de "tu es le méchant tout le temps"". Le membre des Migos ajoute : "Je voulais pouvoir montrer que je peux faire tout ce que quelqu’un me demande".

Il faut savoir qu'il a pris ce travail et ce rôle très au sérieux. Offset l’affirme : "J’étudiais parce que je voulais m’assurer d’avoir rempli tout le rôle. Je ne voulais pas prendre ça à la rigolade". Il s’est appliqué à tout faire lui même de A à Z. Il confirme même avoir fait ses “propres cascades”. Fait rare pour des acteurs ces derniers temps qui s'attachent à avoir une doublure.

Celui qui a été arrêté à Los Angeles il y a quelques semaines, ne voulait pas décevoir les équipes. Et bien, il peut se rassurer ! Il a reçu les éloges de sa collègue LL Cool J. Cette dernière affirme : “Il est complètement surprenant, ce qui je pense est génial”.

Offset fera également ses débuts sur son morceau "Danger" en featuring avec Marshmello au cours de l’épisode. Il sera diffusé dimanche à 21h sur CBS.

Il va dead ça !