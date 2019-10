Gucci Mane veut son biopic !

Il ne veut pas s'arrêter...encore un nouveau projet pour Gucci Mane.

Alors qu'en 2017, le rappeur d'Atlanta avait sorti le livre "The Autobioigraphy of Gucci Mane" aux côtés de la journaliste hip-hop Neil Martinez-Belkin, et ces histoires pourraient être adaptées en film.

Récemment, Gucci Mane était en FaceTime avec l'animateur radio Zane Lowe pour parler de son nouveau morceau, "Bucking The System" en featuring avec Kevin Gates, il en a également profité pour donner plus d'informations sur son biopic. Celui qui a sorti l'album "Woptober II" il a moins d'une semaine a expliqué : "Pour être honnête, le processus pour faire un script est très long. Ce film est très personnel pour moi, mais maintenant on l'a fait, ça va être fou." Puis, il a ajouté : "Ça va être gros ! Ça va être parfait. Ça va être aussi gros que tous les films qui vous ont passionné, comme celui de NWA "Straight Outta Compton" ou quelque chose du genre, même "Purple Rain" ou "Krush Groove"".

D'ailleurs, Gucci Mane aimerait bien interpréter son propre rôle dans ce film, cependant s'il ne le fait pas, le rappeur à été clair : l'acteur doit être encore plus beau que le vrai Gucci Mane !

Avec ce biopic sur sa vie, on n'a pas fini d'entendre parler de Guwop pour un long moment. Egérie de la marque de haute couture italienne Gucci pour la collection "Gucci Cruise 2020", Radric Davis a sorti son dernier album le 14 octobre. On peut clairement dire que Gucci ne chôme pas...d'autant plus que depuis le début de sa carrière il comptabilise plus de 100 projets, albums et mixtapes confondus !