Kery James : Netflix dévoile la bande-annonce de "Banlieusards"

"Banlieusards", le film de Kery James sortira le 12 octobre sur Netflix.

Kery James est un touche-à-tout. Rappeur d'exception, artiste engagé, il a tout réussit, le rap, l'écriture, l'associatif et récemment le théâtre. Mais, depuis près de cinq ans, il travaillait une idée qui lui tenait particulièrement à coeur, un film, "Banlieusards". Celui-ci est enfin terminé et il sera proposé sur Netflix dès le 12 octobre prochain. Ecrit et réalisé par Kery, en association avec Leïla Sy, qui réalise tous ses clips.

C'est dans le journal Le Parisien que le rappeur du Val-de-Marne avait pitché son film pour la première fois :

"C’est un film qui raconte l’histoire de trois frères, qui sont des français d’origine africaine qui vivent en banlieue. Le plus grand est aux portes du grand banditisme. Celui du milieu, qui est notre personnage principal est élève avocat et passe un concours d’éloquence. Il y a le petit frère qui est à la croisée des chemins et qui doit choisir auquel des deux frères il veut ressembler."

Sans être auto-biographique, on se doute que Kery a puisé dans sa propre histoire pour écrire cette (réalité) fiction. C'est ce qu'il confirme sur son compte Instagram :

"Une histoire de famille, de choix et d'éloquence qui se déroule en banlieue telle que je la connais et telle que vous la reconnaîtrez, sans clichés, sans caricatures ni tentatives de subversion."

Et de préciser :

"✍???? J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits

✍???? Alors j'ai écrit mon propre scénario, dépeint nos vies..."

Une histoire qui parle de la banlieue par un de ses représentants, un de ceux qui connaît le mieux le sujets. Sans avoir vu le film, on peut s'attendre à ce que ça colle terriblement à la réalité, Kery n'ayant jamais su faire semblant.