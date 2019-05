Kodak Black s'apprête à sortir une web-série !

Le rappeur a annoncé via instagram que sa nouvelle web-série "City Of War" serait disponible en juin prochain !

Si Kodak Black est aujourd'hui une véritable star du hip hop mondial, le rappeur fait beaucoup parler de lui pour ses déboires extra-musicaux. En effet, il est actuellement au coeur de la tourmente avec un nombre assez impressionnant de scandales à son actif notamment après des polémiques avec la femme de Nipsey Hussle ou encore des clashs divers avec par exemple The Game et T.I pour ne citer qu’eux. Pourtant, le rappeur est aussi capable de prendre de bonnes initiatives comme par exemple lorsqu’il a très récemment offert 7000 cahiers à des étudiants défavorisés.

Dans la continuité de ce genre d’actions bien pensées, c’est avec un projet ambitieux et plutôt cool que le rappeur floridien s’est fait remarqué le 4 mai dernier, en annonçant via instagram qu’il allait sortir une web-série. Nommée “City Of War”, crée par Richwood Florexil et Vincent Escobar, cette série aura pour thème la vie des trafiquants de drogue rivaux du sud de la Floride et les méthodes de la police pour les appréhender. Avec ces sujets intéressants qui toucheront probablement le public de Duffle Black, il est fort probable que le projet soit un succès.

Et pour le teaser au mieux, Kodak a publié le 4 mai dernier la bande-annonce de sa web série avec pour légende “Branchez-vous tous sur mon nouveau show « CITY OF WAR » !! Parution sur ma chaîne YouTube en Juin 2019 à l’été 2019. Nous montons. ” sur son compte instagram.

Si vous voulez la regarder, la série sera disponible sur la chaîne YouTube du rappeur floridien tous les mardi soir à 7h, heure de l’Est des Etats-Unis.