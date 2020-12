Le TOP 10 RAP US de la rédaction de Generations

La rédaction a voté pour ses projets préférés de l'année 2020.

2020 aura été une période bien particulière pour tout le monde. Nous en avons souffert, les artistes aussi mais cela ne les a pas empêchés de sortir de gros, de très gros albums. On peut même penser que le temps qui leur a été alloué par le confinement et les restrictions sanitaires leur ont permis de peaufiner encore un peu plus leurs projets. Et finalement, on se retrouve avec une sélection homogène et de qualité avec, il faut aussi le noter, deux albums posthumes dans le classement.

Pop Smoke - "Shoot for the Stars, Aim For the Moon"

Le prince de New York est décédé le 19 février mais le phénomène persiste. Inspirant, talentueux et doté d'une vraie identité musicale, Pop Smoke a marqué cette année avec le projet "Meet the Woo 2" et avec l'album posthume "Shoot for the Stars, Aim for the Moon". Le projet produit par 50 Cent est un mélange de drill accompagné de samples de morceaux de R&B avec des invités de marque : Quavo, Lil Baby, DaBaby, Roddy Ricch, Tyga, Karol G, Lil Tjay, King Combs, Tyga. "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" est certifié disque d'or en France et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aux Etats-Unis.

The Weekend "After Hours"

Nouveau style, nouvelle coiffure, un costume rouge et de larges lunettes noires, Abel a créé tout un univers autour de "After Hours". Pour ce projet, il s'inspire bien sûr de ses relations passées avec Bella Hadid et Selena Gomez, mais il adresse aussi beaucoup de messages à sa fan base, la team XO, qui le suit depuis plus de huit ans. Un des premiers extraits l'album est "Blinding Lights", qui cumule aujourd'hui plus d'un milliard de streams sur Spotify et qui a servi pour la publicité de Mercedes. Le Canadien est aveuglé par les lumières, sans cœur et il se montre complètement amoché avec le visage en sang. Il mérite sa place dans le top 10 de l'année !

DaBaby - "Blame It On Baby"

Avec cet album, DaBaby a montré qu’il était le boss actuellement. Le projet a été streamé plus de 25 millions de fois en moins d'une demi-heure seulement sur Spotify. Dinguerie ! L'opus est travaillé puisque le rappeur s'est enfin décidé à sortir de sa zone de confort. Et que dire du casting ? Il est fou ! Ont répondu présent : Future, Roddy Rich, Quavo, Megan Thee Stallion, YoungBoy NBA, A Boogie wit da Hoodie et Ashanti. Rien que ça !

Juice WRLD - "Legends Never Die"

Juice Wrld est, comme Pop Smoke, un des grands disparus du rap américain. Mais, il aurait laissé plus de 1500 titres derrière lui, de quoi alimenter de nombreux albums posthumes comme "Legends Never Die", le premier d'entre eux. Et dire qu'il était aimé est loin du compte puisque la sortie de cet opus le 10 juillet 2020 a tout simplement fait planter l'application Spotify tant la demande était nombreuse ! Et la suite a été du même genre avec 497 000 albums écoulés en première semaine, un record du genre, ainsi 420 millions de streams.

Megan Thee Stallion - "Good News"

Megan Thee Stallion se souviendra de 2020. Côté négatif, Tory Lanez lui a tiré dessus. Mais, heureusement, il y a plus de positif à retenir de son année. La rappeuse de Houston a connu deux numéros un au Billboard avec "Savage Remix" en feat avec Beyoncé mais aussi avec "WAP" avec Cardi B. Et ce n'est pas tout, elle a sorti son premier album qui contient quelques dingueries et où s'exprime parfaitement sa technique et la qualité de son flow.

Ty Dolla $ign - "Featuring Ty Dolla $ign"

Le troisième album du Californien aurait presque pu être un projet collectif tant il compte d'invités, suivant en cela le principe clair annoncé dans le titre de l'opus. On y retrouve donc : Kid Cudi, Post Malone, Kanye West, Anderson. Paak, Quavo, Nicki Minaj, Big Sean, Roddy Ricch, Jhené Aiko, Future, Young Thug, FKA Twigs et Skrillex. Alors que cela aurait pu être cacophonique, chacun reste dans son "rôle" et c'est Ty Dolla $ign qui, par sa voix et sa présence, crée l'harmonie nécessaire à un tel album. Un tour de force parfaitement maitrisé par l'Angelino.

Gunna - "Wunna"

Gunna n'a pas beaucoup attendu pour lancer son deuxième album et il a eu raison. A l'image de sa cover, son opus est chaud et coloré et offre plusieurs palettes de son talent. Malgré tout, il reste cohérent car Gunna fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire de l'egotrip, et chaque invité apporte le plus nécessaire pour faire décoller sa musique qui se pense en exemple du rap lifestyle. La preuve, les critiques ont été bonnes et le public ne s'y est pas trompé donnant au rappeur le premier numéro un de sa carrière.

YoungBoy NBA - "Top"

On écrit "Top" mais il faut surtout qu'on vous parle de l'incroyable productivité du jeune rappeur originaire de Bâton Rouge car il a fait mieux que notre Jul national en sortant en 2020 quatre projets ! En février, il lançait "Still Flexin, Still Steppin" qui débarquait directement à la deuxième place du Billboard. Fin avril, c'était au tour de "38 Baby 2" qui prenait la première place du Billboard. En septembre, il sortait son album "Top", qui précédait son projet commun avec Rich The Kid, "Nobody Safe". Et encore, on ne compte pas la mixtape sortie sur YouTube : "Until I Return"... Si 2020 n'est pas son année, on ne sait pas ce qu'il vous faut.

21 Savage/Metro Boomin - "Savage mode 2"

21 Savage et le producteur Metro Boomin ont réactivé leur "Savage Mode" pour leur deuxième collaboration sur un album commun plus de quatre ans après le premier épisode. Un projet à la trap sombre qui caractérise le travail des deux artistes. Metro Boomin montre pourquoi il est un grand beatmaker avec une palette de sons assez impressionnante tandis que 21 Savage découpent les prods avec son rap sombre et acéré. Ce projet montre aussi toute la cohérence qui existe quand un rappeur ne travaille qu'avec un seul producteur. Ça donne une énergie folle !

Lil Uzi Vert - "Eternal Atake"

Le deuxième album de Lil Uzi Vert débarque trois ans après le premier, une éternité dans le rap actuel. Mais les fans ne l'ont pas laissé tomber puisque l'opus a démarré directement numéro un du Bilboard avec 288 000 exemplaires vendus en première semaine. Baby Pluto peut aussi avancer des chiffres fous en streaming puisqu'il comptabilise plus de 400 millions d'écoutes sur Spotify et Apple Music. On peut aussi noter que dans la foulée, il a balancé un album très remarqué avec Future, "Pluto x Baby Pluto".

Ont également reçu des voix : Don Toliver, Lil Keed, Lil Poppa, Key Glock, Aminé, RMR, Smokpurpp, Toosi, Lil Wayne, Conway The Machine, Pi’erre Bourne, Future, The Game, Drake, Big Sean, Busta Rhymes, CityGgirls, Drip report, Chris Brown/Young Thug, Joyner Lucas, Benny The Butcher et Westside Gunn.