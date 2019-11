Dadju sort par surprise la 2e partie de son album !

Dadju nous lâche "Antidote", la suite de son projet.

Trois jours après la sortie de son album "Poison", Dadju surprend ses fans et livre la deuxième partie de son projet. Le titre ? "Antidote".

Ce vendredi 15 novembre, Dadju nous sortait "Poison", un album plus que canon. Le projet est composé de quatorze titres. Il est plus dark que le précédent. Les musiques sont un peu plus perçantes, intimistes, personnelles, sombres. Ce lundi 18 novembre, il nous surprend en sortant la seconde partie, par surprise ! Ca s’appelle "Antidote", et c’est une vraie dinguerie.

Son premier album "Gentleman 2.0" fin 2018 avait cartonné. Il avait été certifié disque de diamant. Dadju ne pouvait pas faire moins bien. En plus son nouvel opus était attendu comme jamais ! Et bien, c’est ce vendredi qu’il a fait son grand come back dans les bacs avec "Poison". Au total quatorze titres avec des collaborations dingues comme Koba LaD, Nekfeu et le nouveau bijou du game R&B TayC.

Et là, casi trois jours plus tard, Dadju nous lâche la suite. Comme ça, sans prévenir personne. "Antidote" vient donc s’ajouter à son nouveau projet. C'est donc un double-album "Poison ou Antidote" que ses fans ont eu le plaisir de découvrir. Vous rajoutez quatorze titres à ceux déjà présents. Du coup on a le droit à 28 sons ! Bonheur.

Dans cette seconde version on a encore du lourd. Et surtout une collaboration attendue depuis 2017 : celle avec Damso. Deux voix de velours réunies sur "Robe", pour deux fois plus de kiff.



En parallèle, Dadju a annoncé un énorme évènement au Parc des Princes pour le 7 juin 2020. THE concert !

Mais jusqu’où ira celui qui vient de se lancer dans l'humanitaire ?