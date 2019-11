Kanye West : "Jesus Is King" est aussi numéro 1 du top gospel

Avec "Jesus Is King", Kanye West se classe numéro 1 du Top Christian et Top Gospel.

Jesus Is King trace sa route. En plus des débuts dans le Billboard 200, "Jesus Is King" a également décroché la première place au palmarès des albums Top Christian et Top Gospel.

Jusqu’où ira Kanye ? Qui peut arrêter son ascension ? Personne apparemment. On vous l’annonçait ce lundi 4 novembre, "Jesus Is King" s’est classé direct après sa sortie dans le top Billboard 200.

Fait incroyable, c’est le 9 ème album de Ye à s’incruster dans le classement. Mais s’arrêter là serait trop facile pour le mari de Kim Kardashian. On vient d’apprendre que l’opus a également pris the first place des albums Top Christian et Top Gospel.

Il lui reste quoi à détrôner maintenant ? Plus grand chose…Et il le sait. Il même avoué être le plus grand artiste de tous les temps. On aime sa modestie qui le caractérise tant...



Le projet a dépassé un total de 264 000 ventes avec 196,9 millions de flux au cours de la semaine. Dinguerie. Selon Billboard, ces chiffres représentent la semaine la plus vendue dans les albums Top Christian et Top Gospel depuis le début du décompte des flux en février 2017.

Celui qui vient de rembourser ses dettes, envisage de prendre la route avec ce projet très bientôt. Lors d’une brève conversation avec TMZ le jour de la sortie de l’album le 25 octobre, le rappeur a été interrogé sur sa possible tournée à venir. Kanye n'a pas tardé à dire aux paparazzis que cela arrivait "tout de suite", et quand on lui a demandé de préciser, il a simplement ajouté: "Ça arrive."

Kim Kardashian s’inquièterait toutefois pour la tournée. Selon un rapport d'un média américain, elle craint qu'une telle aventure soit compliquée et elle ne veut pas qu'il oublie son bien-être mental.

"Kim soutient une tournée, mais a toujours des inquiétudes", a déclaré la source. "Elle ne veut pas qu’il devienne fou et fasse une tournée intense sans pause. Elle veut qu'il se concentre également sur son bien-être et sa santé mentale."

Malgré les prétendues inquiétudes de Kim, le même rapport indique que Kanye est de bonne humeur.