Macklemore veut devenir magicien

Macklemore va sortir un nouvel album. Un mélange de magie et de hip-hop.

Macklemore a appris un nouveau métier. Et pas des moindres. Récemment récompensé par un Grammy, le rappeur a annoncé à ses fans qu'il travaillait dans le but de devenir un magicien. Il a même déclaré qu’il sortirait un album combinant son amour pour le hip-hop et la magie.

2 novembre, la planète Instagram est partagée entre surprise et interrogation. Macklemore fait une révélation pour le moins inattendue… Dans le message, il a téléchargé une photo hilarante de lui-même dans un costume de sorcier devant un fond montagneux. Dans la légende, celui qui a fait un feat avec Lil Yachty révèle son nouvel amour pour la magie. Il parle aussi d’un nouvel album en cours de préparation. Le rappeur, qui s'est engagé aux côtés de Barack Obama pour la bonne cause, donne certains détails et invite même les fans à essayer de trouver le meilleur titre pour cet opus. La personne avec la meilleure idée recevra un prix.



"ALERTE AU CONCOURS", commence Macklemore. "J'ai travaillé dur sur cette m**** magique. Et maintenant, je combine mes deux talents pour le tout premier album de Magic Rap. Et vous devez choisir le nom. Laissez tomber le meilleur titre de l'album dans les commentaires, je vais choisissez le meilleur et celui qui gagne aura un chien gratuit (je le choisis et je choisi son nom. C’est juste). Bonne chance.. "