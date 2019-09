Gradur : on en sait plus sur son album à venir !

Le nouvel album de Gradur promet d'être grandiose. Avec en bonus, de belles collaborations.

Gradur s'apprête à faire son grand retour avec un nouvel album. Il va sortir en novembre prochain. Ce nouvel opus s’annonce plus que lourd puisque le rappeur va collaborer avec des artistes ultra côtés.



2019 rime avec retour pour beaucoup d’artistes. Gradur fait parti du lot. Ca fait trois ans qu’on attend son retour. C’est chose casi actée. Il revient dans le rap game plus chaud que jamais. Avant la fin du mois de novembre il va nous sortir un petit bijou. Et pour qu’il soit plus que réussi, il a décidé de s’entourer des plus grands. Son come back il le veut mythique, légendaire, Graduresque.

S’il a fait quelques featurings comme avec Kalash Criminel sur le titre « 47AK », celui qui fera la première partie de Gims au Stade de France, ne s’est engagé sur aucun projet depuis 2016. Nada de nada.

Jusqu’à maintenant du coup.

Pour faire monter la pression, Gradur a commencé à publier un premier single : « Voyou ». A la rentrée, c'est sur le deuxième volet de la compile "Game Over" qu’on a pu l'écouter.

Et l’artiste est vraiment fort. Il sait comment nous faire tenir en haleine. C’est simple, ces derniers temps il ne cesse de s’afficher avec du beau monde. On l’a vu il n’y a pas longtemps squatter le studio avec Heuss L’enfoiré. Lundi, il s'est affiché avec le rappeur français le plus bankable du moment : Ninho. Il a publié une photo sur instagram dans le plus grand des calmes.

La légende du post est un peu mystérieuse mais tout le monde a compris : ils bossent ensemble. Le feat est cramé à 3000. D’autres artistes pourraient eux aussi faire leur apparition dans cet album plus que prometteur : Heuss, N.I, Naps…

On a hâte !