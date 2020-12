Snoop Dogg critique Cardi B, Offset la défend

Offset a répondu sèchement pour défendre sa belle.

Si les paroles explicites ont toujours fait partie du rap game, on peut admettre que les artistes se sont encore plus décomplexés ces dernières années. Que ce soit pour parler de drogue ou de sexe, de violence ou d'armes, les quelques tabous qui restaient aux rappeurs ont fini par tomber. Aux USA, les femmes n'hésitent même plus à aborder leur sexualité de manière frontale et assez cash, comme Nicki Minaj ou aujourd'hui Cardi B. Visiblement, ça ne plait pas du tout à Snoop Dogg.

En effet, Snoop a lâché quelques mots lors de son apparition dans l'émission Central Ave. Il parle notamment du morceau "WAP" de Cardi B et Megan Thee Stallion : "Oh mon dieu. Doucement. Et gardons un peu d'imagination. Un peu de d'intimité". Il continue en disant qu'aujourd'hui, en tant qu'homme d'âge plus mur, il pense que cette sexualité est quelque chose qui devrait être gardée pour la sphère privée, comme une sorte de diamant. Il mesure le fossé qui le sépare de la jeune génération, en disant qu'à leur âge, il aurait sûrement participé au remix du morceau "WAP".

Offset, toujours prompt à défendre sa femme, a répondu à Snoop Dogg : "J'adore Snoop. Mais je ne me mets pas dans les affaires des femmes. Je déteste quand les mecs font ça, donc je ne le fais pas. Je suis du Sud, peut-être que les règles sont différentes ici. Mais en tant que rappeur, nous aussi on parle de tout ça. Donc je pense qu'un homme ne devrait pas se mêler de ces histoires". Il termine en affirmant que les rappeuses en ce moment prennent le pouvoir et établissent des records, signe que leurs textes sont populaires. Il n'a pas totalement tord !